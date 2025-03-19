Важно не упустить время: первые симптомы, которые могут означать, что у вас микроинсульт

Считается первым признаком возможного инсульта, который способен иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода.

Симптомы микроинсульта. Фото: из открытых источников

Основные симптомы инсульта проявляются очень быстро. Лицо может быть опущено на одну сторону, человек может не улыбнуться, или его рот или глаза опустились.

Человек может быть не в состоянии поднять обе руки и удержать их там из-за слабости или онемения в одной руке.

Речь может быть невнятной или искаженной, или человек может вообще не иметь возможности разговаривать.

Если вы заметили у человека хоть один из этих признаков — срочно позвоните врачу.

Ассоциация инсульта также сообщает, что размытость зрения или потеря зрения на один или оба глаза может быть признаком микроинсульта.

Важно знать, что есть ряд факторов, которые могут вызвать микроинсульт. Вероятность микроинсульта повышают те же факторы, что провоцируют инсульт: высокое артериальное давление; высокий уровень холестерина, способствующий созданию атеросклеротических бляшек, сужающих артерии; курение, из-за чего повреждаются стенки сосудов с образованием тромбов; диабет; индекс массы тела выше нормы; недостаточная физическая активность; нездоровое питание; чрезмерное потребление алкогольных напитков.

Риск транзиторной ишемической атаки и инсульта повышается с возрастом, особенно после 55 лет, при наличии наследственной предрасположенности (семейных случаев сердечно-сосудистых катастроф), после перенесения инфаркта миокарда и сердечной недостаточности.

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