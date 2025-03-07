Этот популярный сладкий напиток приводит к депрессии и инсульту

Сладкая газировка – это популярный напиток, который часто употребляют как взрослые, так и дети. Однако чрезмерное потребление этого напитка может привести к развитию различных заболеваний.

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Сладкая газировка содержит много сахара, что приводит к увеличению калорий и способствует набору веса. Избыточный вес является фактором риска развития ожирения и диабета 2 типа. Исследования, проведенные Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC), показали, что регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск развития диабета 2 типа на 26%.

Чрезмерное потребление сахара может привести к повышению уровня триглицеридов и плохого холестерина, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инфаркт миокарда и инсульт. Также исследования показывают, что употребление сладких напитков связано с повышенным риском развития фибрилляции предсердий – нарушение сердечного ритма.

Сладкая газировка содержит много сахара и кислот, которые разрушают зубную эмаль и способствуют развитию кариеса. Исследования показали, что регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск развития кариеса на 30%.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление газированных напитков, особенно когда они заменяют потребление молока, может привести к потере костной ткани и увеличить риск развития остеопороза. Фосфорная кислота, содержащаяся в газированных напитках, может оказывать влияние на усвоение кальция.

Помимо вышеперечисленных заболеваний, чрезмерное потребление сладкой газировки может привести к:

Неалкогольная жировая болезнь печени

Подагры

Хронической болезни почек

Депрессии

Рекомендации по потреблению сладкой газировки

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует ограничить потребление добавленного сахара до 6 чайных ложек в день для женщин и 9 чайных ложек в день для мужчин. Сладкая газировка содержит много добавленного сахара, поэтому ее потребление следует ограничить до минимума.

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