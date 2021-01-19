Вазэктомия как современный метод контроля над рождаемостью

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Седлецкая Татьяна
Вазэктомия — безопасная и высокоэффективная операция,
призванная сделать человека бесплодным.
Хирурги. Фото: chernivtsi-city.com
Операция проводится путем блокирования спермы от выхода
из организма. Врач разрезает две трубки, называемые семявыводящими протоками, которые
переносят сперму из яичек в мошонку, где она удерживается до эякуляции. Мужчины,
которые получают вазэктомию, все еще могут заниматься сексом и будут иметь эякулят,
но их сперма не будет содержать сперматозоиды, поэтому не сможет оплодотворить
яйцеклетку и вызывать беременность.
Вазэктомия стоит от $ 350 до $ 1 000 — гораздо меньше,
чем операция по стерилизации женщины.
Как
проводится вазэктомия?
В наиболее распространенном типе вазэктомии врач делает
небольшой разрез в мошонке. Затем он поднимает семявыводящие протоки на
поверхность, разрезает их пополам и прижигает концы, а затем зашивает мошонку. Процедура обычно
проводится прямо в кабинете врача и занимает около 30 минут. Вазэктомия требует
только местной анестезии, поэтому вы не будете спать во время этой процедуры.
Некоторые врачи выполняют еще более простую операцию,
называемую вазэктомией "без скальпеля". В этой процедуре врач при местной
анестезии использует пальцы для маневрирования, подводя семявыводящие протоки к
поверхности кожи. Как только они окажутся на месте, доктор использует
специальный инструмент, чтобы сделать одно крошечное отверстие в коже. Когда он
видит протоки через это отверстие, он разрезает их, а затем прижигает концы. При такой процедуре
не требуются швы – маленькая дырочка заживет сама по себе. Процедура занимает
около 15 минут.
Ранее "Комментарии" писали о том, что мужское бесплодие сегодня все чаще препятствует зачатию детей
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