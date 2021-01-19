Вазэктомия как современный метод контроля над рождаемостью

Вазэктомия — безопасная и высокоэффективная операция, призванная сделать человека бесплодным.

Хирурги. Фото: chernivtsi-city.com

Операция проводится путем блокирования спермы от выхода из организма. Врач разрезает две трубки, называемые семявыводящими протоками, которые переносят сперму из яичек в мошонку, где она удерживается до эякуляции. Мужчины, которые получают вазэктомию, все еще могут заниматься сексом и будут иметь эякулят, но их сперма не будет содержать сперматозоиды, поэтому не сможет оплодотворить яйцеклетку и вызывать беременность.

Вазэктомия стоит от $ 350 до $ 1 000 — гораздо меньше, чем операция по стерилизации женщины.

Как проводится вазэктомия?

В наиболее распространенном типе вазэктомии врач делает небольшой разрез в мошонке. Затем он поднимает семявыводящие протоки на поверхность, разрезает их пополам и прижигает концы, а затем зашивает мошонку. Процедура обычно проводится прямо в кабинете врача и занимает около 30 минут. Вазэктомия требует только местной анестезии, поэтому вы не будете спать во время этой процедуры.

Некоторые врачи выполняют еще более простую операцию, называемую вазэктомией "без скальпеля". В этой процедуре врач при местной анестезии использует пальцы для маневрирования, подводя семявыводящие протоки к поверхности кожи. Как только они окажутся на месте, доктор использует специальный инструмент, чтобы сделать одно крошечное отверстие в коже. Когда он видит протоки через это отверстие, он разрезает их, а затем прижигает концы. При такой процедуре не требуются швы – маленькая дырочка заживет сама по себе. Процедура занимает около 15 минут.

"Иногда вазэктомия является обратимой, но процедура не всегда проходит успешно, а стоит очень дорого, — говорит доктор медицинских наук Аманда Демпси, — чем больше времени прошло с момента вазэктомии, тем меньше вероятность того, что обратимая процедура снова сделает вас плодородными".

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