Вакцинация от коронавируса и рак: в Минздраве рассказали, что нужно знать пациентам

Пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме.

Специалисты рассказали о вакцинации больных с серьезными болезнями (фото из открытых источников)

Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. Об этом сообщает национальное Министерство здравоохранения.

Чтобы не заболеть новой болезнью, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности.

Пациенты, которые лечатся от онкологических заболеваний, как утверждают медики, сложно переносят ковид. Поэтому о прививках нужно позаботиться заранее. И не совмещать с этой процедурой курс иммуносупрессивной терапии.

В Минздраве рекомендуют делать прививку за три месяца после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Если пациенты проходят курс интенсивной химиетерапии, то лучше всего это сделать после обновления абсолютного количества нейтрофилов.

Когда у больных запланировано хирургическое вмешательство, то прививку лучше сделать за 48 часов до операции или через 14 дней после.

Накануне проведения прививки нужно обязательно посоветоваться с врачом. Важно, что для таких пациентов в нашей стране нет запрета на все виды вакцин.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что коронавирус набирает обороты в Украине. В Украине фиксируют с каждым днем все больше случаев заражения коронавирусов. С каждым днем возрастает нагрузка на систему здравоохранения. По данным Центра общественного здоровья, 20 августа, зафиксировали 1600 новых подтвержденных случаев COVID-19. В частности, заболели 112 детей и 46 медработников.

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