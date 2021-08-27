logo
Русский Українська

BTC/USD

48975.77

ETH/USD

3266.20

LTC/USD

175.40

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело В украинки после поездки в Нигерию обнаружили смертельную тропическую инфекцию: что известно о ее состоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

В украинки после поездки в Нигерию обнаружили смертельную тропическую инфекцию: что известно о ее состоянии

Женщина в больницу не спешила, пока совсем не стало плохо

сегодня, 21:47
Автор:

Лиля Воробьева

В жительницы Харькова медики диагностировали тропическую малярию. Произошло это как раз на праздник Независимости. Опасную болезнь горожанка подхватила в африканской Нигерии, откуда прилетела домой только 16 августа. Информирует об этом Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

В украинки после поездки в Нигерию обнаружили смертельную тропическую инфекцию: что известно о ее состоянии

Женщина заболела после визита в Нигерию (фото из открытых источников)

Болезнь из далекой Африки проявила себя сразу по возвращению на родную землю. Уже через четыре дня после прилета, путешественница почувствовала слабость, была высокой температура, очень болела голова. Температура поднялась почти до 39 градусов. Но в больницу она не спешила, пока совсем не стало плохо.

Больная отметила, что когда находилась в Африке, то малярией не болела, однако ее жалили комары. Противомалярийные таблетки она тоже не принимала, даже когда была в Нигерии.

Справка: малярия — инфекционное заболевание, которое встречается в странах с тропическим климатом. Это заболевание — очень опасное и может закончиться смертью больного. Чтобы уберечь себя перед поездкой в африканские страны, где ею можно заразиться, нужно пройти курс профилактического лечения. Вакцины против малярии не существует.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что детей в Украине косит опасная инфекция. Рекордною заболеваемость коклюшем среди детей фиксируют в Черновицкой области. По сравнению с прошлым годом пациентов, подхватили опасную инфекцию, стало в 13 раз больше. За первые четыре месяца в регионе переболели коклюшем 79 детей. В этот же период в прошлом году их было всего шесть. В областной администрации опасаются возможного вспышки инфекции и призывают родителей вакцинировать своих детей. Резкое увеличение количества пациентов фиксируют именно в тех районах, где прививки стали делать реже и сформировался более слабый коллективный иммунитет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://labcenter.kh.ua/?p=20217
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ