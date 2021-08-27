В украинки после поездки в Нигерию обнаружили смертельную тропическую инфекцию: что известно о ее состоянии

В жительницы Харькова медики диагностировали тропическую малярию. Произошло это как раз на праздник Независимости. Опасную болезнь горожанка подхватила в африканской Нигерии, откуда прилетела домой только 16 августа. Информирует об этом Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Женщина заболела после визита в Нигерию (фото из открытых источников)

Болезнь из далекой Африки проявила себя сразу по возвращению на родную землю. Уже через четыре дня после прилета, путешественница почувствовала слабость, была высокой температура, очень болела голова. Температура поднялась почти до 39 градусов. Но в больницу она не спешила, пока совсем не стало плохо.

Больная отметила, что когда находилась в Африке, то малярией не болела, однако ее жалили комары. Противомалярийные таблетки она тоже не принимала, даже когда была в Нигерии.

Справка: малярия — инфекционное заболевание, которое встречается в странах с тропическим климатом. Это заболевание — очень опасное и может закончиться смертью больного. Чтобы уберечь себя перед поездкой в африканские страны, где ею можно заразиться, нужно пройти курс профилактического лечения. Вакцины против малярии не существует.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что детей в Украине косит опасная инфекция. Рекордною заболеваемость коклюшем среди детей фиксируют в Черновицкой области. По сравнению с прошлым годом пациентов, подхватили опасную инфекцию, стало в 13 раз больше. За первые четыре месяца в регионе переболели коклюшем 79 детей. В этот же период в прошлом году их было всего шесть. В областной администрации опасаются возможного вспышки инфекции и призывают родителей вакцинировать своих детей. Резкое увеличение количества пациентов фиксируют именно в тех районах, где прививки стали делать реже и сформировался более слабый коллективный иммунитет.

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