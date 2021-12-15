В Украине участились инсульты у молодых украинцев: врач назвал причину

В нашей стране и других странах мира участились случаи инсультов, подстерегающих здоровых молодых людей. В больницах диагностируют эту болезнь у старшеклассников, которых привозят туда прямо из-за школьной парты.

Врач рассказал о причинах (фото из открытых источников)

Почему так стремительно молодеет инсульт? Своими мнениями по этой проблематике, отвечая на вопросы медиа РБК-Украина, делится врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрипник.

По мнению психиатра, статистика инсультов и инфарктов головного мозга в обществе, так же, среди молодежи стала большей по той причине, что в повседневной жизни существует все больше стрессов и ситуаций, связанных с ними.

Один из таких серьезных стрессов – пандемия коронавируса, которая психологически давит на все больше людей. И даже подростки здесь страдают.

По словам Евгения Скрипника, украинцы впустили в свою жизнь постоянный стресс. Добавляет негативу война, удорожание коммуналки, неопределенность, безработица. Все эти факторы стресса приводят к следующему.

Важно, что первые симптомы инсульта – это внезапная слабость или онемение рук, ног или лица, внезапная запутанность сознания, головокружение или потеря баланса из-за слабости на одной стороне тела.

Также проявлением инсульта является потеря зрения или трудность видеть в одном или в обоих глазах – это проявление размытого или двойного зрения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский рассказал, как пациентам распознать врачей, от которых нужно держаться подальше. Известный в нашей стране врач Евгений Комаровский рассказал соотечественникам о псевдомедиках, которые не вылечат, а залечат до конца. Они диагностируют болезни, которых нет и назначают ненужные никому таблетки.

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