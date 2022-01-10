В Украине по селам будут ездить мобильные бригады для COVID-вакцинации: подробности

В украинские села скоро приедут мобильные медицинские бригады, обеспечивающие доступность вакцинации от коронавирусной болезни для сельских жителей. Именно этот момент обсуждался на селекторном совещании у главы страны 10 января. Об этом сообщает ТСН.

Людей будут поощрять вакцинацию (фото из открытых источников)

Как было отмечено, Министерство здравоохранения планирует организовать около 800 выездных медицинских бригад для того, чтобы проинформировать сельских жителей о вакцинации и на месте предоставить им эту услугу.

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко на совещании подчеркнул, что статистика заболеваемости коронавирусом в нашей стране набрала положительную динамику. При этом, сегодня количество заболевших граждан достигает 92,3 тысячи, из этого количества находится в больницах 14,7 тысячи украинцев.

Уже по данным января, сотрудники полиции возбудили свыше 90 уголовных дел о фейковых "ковидных" документах. Из этой численности только 60 – за подделку документа. Виновным вручили 29 подозрений, 50 обвинительных актов передали в судебные органы.

Важно, что записаться, чтобы сделать прививку от коронавируса, можно с помощью своего семейного врача или, воспользовавшись номером телефона контактного центра Минздрава — 0-800-602-019.

Напомним, в "Комментариях" сообщалось, что коронавирус может перейти в эндемическую форму. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 станет эндемической. Несмотря на надежду, что коронавирус исчезнет с лица земли так же быстро, как и распространился, специалисты все же имеют опасения. Поэтому объяснили, чем отличается пандемия от эндемии.

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