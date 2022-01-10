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В Украине по селам будут ездить мобильные бригады для COVID-вакцинации: подробности

Таким образом, людей в селе планируют поощрять к вакцинации

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В украинские села скоро приедут мобильные медицинские бригады, обеспечивающие доступность вакцинации от коронавирусной болезни для сельских жителей. Именно этот момент обсуждался на селекторном совещании у главы страны 10 января. Об этом сообщает ТСН.

В Украине по селам будут ездить мобильные бригады для COVID-вакцинации: подробности

Людей будут поощрять вакцинацию (фото из открытых источников)

Как было отмечено, Министерство здравоохранения планирует организовать около 800 выездных медицинских бригад для того, чтобы проинформировать сельских жителей о вакцинации и на месте предоставить им эту услугу.

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко на совещании подчеркнул, что статистика заболеваемости коронавирусом в нашей стране набрала положительную динамику. При этом, сегодня количество заболевших граждан достигает 92,3 тысячи, из этого количества находится в больницах 14,7 тысячи украинцев.

Уже по данным января, сотрудники полиции возбудили свыше 90 уголовных дел о фейковых "ковидных" документах. Из этой численности только 60 – за подделку документа. Виновным вручили 29 подозрений, 50 обвинительных актов передали в судебные органы.

Важно, что записаться, чтобы сделать прививку от коронавируса, можно с помощью своего семейного врача или, воспользовавшись номером телефона контактного центра Минздрава — 0-800-602-019.

Напомним, в "Комментариях" сообщалось, что  коронавирус может перейти в эндемическую форму. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 станет эндемической. Несмотря на надежду, что коронавирус исчезнет с лица земли так же быстро, как и распространился, специалисты все же имеют опасения. Поэтому объяснили, чем отличается пандемия от эндемии.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/do-ukrayinskih-sil-poyidut-mobilni-brigadi-dlya-covid-vakcinaciyi-naselennya-detali-1949845.html
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