В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса

В нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни – Pfizer и Merck. Об этом сообщает Минздрав.

Таблетки протестуют на тех, кто контактировал с инфицированными коронавирусом (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, новое лекарство от ковида "Ритонавир" производства Pfizer, которое производитель выпускает в таблетках, будут испытывать на тех добровольцах, кто имел контакты с инфицированными.

Другие таблетки MK4482-013 производства Merck будут тестироваться в городском студенческом медицинском учреждении Харьковского городского совета. Они будут рекомендованы для граждан, проживающих с больными коронавирусом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Великобритании начнут лечить COVID-19 таблетками . В стране уже зарегистрированы таблетки для лечения коронавирусной болезни. В Великобритании утвердили противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), как безопасный и эффективный в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легким и средней тяжести течением COVID-19. Государственный регулятор одобрил первое пероральное противовирусное средство для лечения COVID-19. Производитель таблеток – компания Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme (MSD). Препарат действует из-за вмешательства в репликацию вируса и помогает избежать его размножения. Препарат эффективен для употребления, когда только заболел. Лекарство можно употреблять людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Саджида Джавида, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат. Также он добавил, что страна является лидером в исследовании, разработке передовых методов лечения.

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