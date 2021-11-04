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В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса

Таблетки будут тестировать среди людей, которые контактировали или проживают с больными на COVID-19.

4 ноября 2021, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни Pfizer и Merck. Об этом сообщает Минздрав.

В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса

Таблетки протестуют на тех, кто контактировал с инфицированными коронавирусом (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, новое лекарство от ковида "Ритонавир" производства Pfizer, которое производитель выпускает в таблетках, будут испытывать на тех добровольцах, кто имел контакты с инфицированными.

Другие таблетки MK4482-013 производства Merck будут тестироваться в городском студенческом медицинском учреждении Харьковского городского совета. Они будут рекомендованы для граждан, проживающих с больными коронавирусом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Великобритании начнут лечить COVID-19 таблетками . В стране уже зарегистрированы таблетки для лечения коронавирусной болезни. В Великобритании утвердили противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), как безопасный и эффективный в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легким и средней тяжести течением COVID-19. Государственный регулятор одобрил первое пероральное противовирусное средство для лечения COVID-19. Производитель таблеток – компания Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme (MSD). Препарат действует из-за вмешательства в репликацию вируса и помогает избежать его размножения. Препарат эффективен для употребления, когда только заболел. Лекарство можно употреблять людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Саджида Джавида, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат. Также он добавил, что страна является лидером в исследовании, разработке передовых методов лечения.


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Источник: https://moz.gov.ua/uploads/6/34074-dn_2418_04_11_2021_dod.pdf
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