В Украине началась новая волна коронавируса: иммунолог предупредил украинцев

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Лиля Воробьева
Имеем ли в стране новую вспышку ковиду через мутировавший штамм "Дельта и когда ждать пик заболевания? На эти вопросы ответил во время своего выступления в эфире канала" Украина-24 " врач-иммунолог Андрей Волянский.
Врач предупредил украинский (фото из открытых источников)
Специалист отметил, что новое заболевание стремительно распространяется. С началом осени статистика болезни, как и количество неизбежных смертей резко увеличится.
Медик высказал свою точку зрения на укрепление коллективного иммунитета, который поможет стране выстоять в борьбе с опасным заболеванием. Поэтому он считает, что нужно активно вакцинировать не всех желающих украинцев, а представителей так называемой группы риска. Это позволит уменьшить статистику смертности.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса. Пока ситуация остается контролируемой. Однако уровень госпитализации растет ежедневно и превышает на 25% выписку тех, кто выздоровел. Поэтому с каждым днем возрастает нагрузка на систему здравоохранения. По данным Центра общественного здоровья, 18 августа, зафиксировали 1560 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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