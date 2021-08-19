В Украине началась новая волна коронавируса: иммунолог предупредил украинцев

Имеем ли в стране новую вспышку ковиду через мутировавший штамм "Дельта и когда ждать пик заболевания? На эти вопросы ответил во время своего выступления в эфире канала" Украина-24 " врач-иммунолог Андрей Волянский.

Врач предупредил украинский (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что новое заболевание стремительно распространяется. С началом осени статистика болезни, как и количество неизбежных смертей резко увеличится.

"Ежедневное увеличение количества и новых инфицированных, и новых летальных случаев уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с "Дельта" — вариантом, это уже, к сожалению, факт ", — утверждает господин Волянский.

Медик высказал свою точку зрения на укрепление коллективного иммунитета, который поможет стране выстоять в борьбе с опасным заболеванием. Поэтому он считает, что нужно активно вакцинировать не всех желающих украинцев, а представителей так называемой группы риска. Это позволит уменьшить статистику смертности.

"Но есть одно весомое" но "- мы вакцинируем не группу риска, мы вакцинируем всех желающих. Все страны, которые добились каких-то успехов, они сначала вакцинировали самых пожилых, потом моложе и моложе. У нас же мы не успели вакцинировать ни пожилых, ни хронически больных, и теперь мы вакцинируем всех подряд ", — сказал иммунолог.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса. Пока ситуация остается контролируемой. Однако уровень госпитализации растет ежедневно и превышает на 25% выписку тех, кто выздоровел. Поэтому с каждым днем возрастает нагрузка на систему здравоохранения. По данным Центра общественного здоровья, 18 августа, зафиксировали 1560 новых подтвержденных случаев COVID-19.

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