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В Украине из-за выхлопных газов растет количество больных раком и аллергией - врач

Особенно от указанных заболеваний страдают жители больших городов

21 сентября 2021, 22:28
Автор:

Лиля Воробьева

Выбросы от "бэушных" авто из-за рубежа, на которых передвигаются украинцы и которых в наших городах становится все больше, приводят к тому, что растет количество людей, у которых диагностируют онкологические и заболевания легких, аллергии. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на врача-аллерголога Елену Бачинскуя.

В Украине из-за выхлопных газов растет количество больных раком и аллергией - врач

Выхлопные газы портят здоровье (фото из открытых источников)

Специалист привела неутешительную статистику сложных заболеваний, которая каждый раз увеличивается, особенно в городах. Преимущественно, аллергическим ренитом и бронхиальной астмой болеют молодые люди. А вот от аллергии страдает все больше жителей развитых городов.

Елена Бачинская назвала важную экологическую проблему: значительные выбросы в воздух — это вклад дешевых иномарок, на которых передвигаются наши земляки. За рубежом их отдают за бесценок. И наши предприимчивые граждане везут их отовсюду. А вот контроль вредных выбросов, как это есть в Европе, никто не проверяет.

Очень вредит экологии мелкодисперсная пыль, что есть в выбросах из авто. Она попадает в органы дыхания, откладывается в других человеческих органах. Еще приводит к возникновению тяжелых хронических болезней, которые поражают легкие. Так же рост онкозаболеваний напрямую связан с загрязненным воздухом, которым дышит человек. Об этом заявила во время разговора доктор медицинских наук Елена Турос.

Она привела статистику, которая свидетельствует о том, что мы дышим воздухом, в котором есть вредные вещества. Они очень быстро проникают в дыхательные пути. Это имеет место, когда мы находимся в авто или маршрутках, где не работают кондиционеры. В дозе, что попадает в наши легкие до 45% составляют вредные выбросы. Об этом нужно говорить, с этим нужно бороться, — отметила медик.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что женщина перестала носить одежду из-за ужасной проблемы .


 


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Источник: https://24tv.ua/vihlopni-gazi-starih-avtomobiliv-prizvodyat-do-zrostannya-novini-kiyiv_n1742569
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