Летом нужно оберегать свою кожу от вредного воздействия солнечных лучей, а в этом хорошо помогает солнцезащитный крем. Но как оказалось, в его составе может находиться опасный канцероген. Такими выводами поделились представители американской лаборатории Valisure.

в солнцезащитных кремах обнаружили опасное вещество / фото: Freepik

Исследователи протестировали около 300 образов различных кремов, гелей и лосьонов, использующихся для защиты от солнца. И в 78 единицах они обнаружили бензол, а в 14 продуктах его концентрация была очень высокой. В основном это были спреи, и все эти средства широко доступны в магазинах и аптеках в США и других странах мира.

Эксперты отметили, что регулярное применение солнцезащитного крема, в составе которого есть бензол, может привести к неприятным последствия, а хронические отравления этим веществом нередко становятся причиной развития анемии и лейкемии. Бензол не является обязательным компонентом для производства продукции для защиты от солнечных лучей. Зачастую он используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств и лекарственных препаратов.

Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов отозвало эти 78 единиц с продажи и начало собственное расследование.

Напомним, что из-за сильной жары наша кожа нуждается в особой защите. Перед тем, как выйти на улицу, не забывайте про головной убор и солнцезащитный крем. Но для того, чтобы он эффективно работал, крем необходимо наносить на тело правильно. Каких ошибок нельзя допускать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что при жаркой погоде в каждой косметичке должно быть солнцезащитное средство, которое убережет кожу от ожогов. Если крем закончился или вы забыли его купить, тогда можете приготовить его дома самостоятельно. Что для этого потребуется?

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