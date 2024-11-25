В сети набирает популярность маска из фекалий: в чем ее «эффект»

Соцсети взорвались после того, как бразильская инфлюэнсерша Дебора Пейшото заявила, что секрет идеальной кожи скрывается в использовании… собственных фекалий. Девушка уверена, что этот, на первый взгляд, шокирующий метод помог ей избавиться от проблем с кожей.

Маска с фекалий

В частности, Дебора сняла видео, где демонстрирует, как наносит фекалии на лицо. Чтобы избежать неприятного запаха, она прикрепила прищепку к носу, оставив маску на 10 минут. После процедуры инфлюэнсер заявила, что ее кожа стала "сияющей".

"Я читала исследование об этом и решила попробовать. Это, пожалуй, самое безумное, что я когда-либо делала, но моя кожа перестала шелушиться!" – поделилась она.

Дебют "фекальной" маски вызвал шквал критики. Пользователи соцсетей назвали ее "отвратительной" и "дьявольской". Один из комментариев звучал: "Это все токсины, оставшиеся от еды, которую ты съела!" Остальные просто предлагали "оставить планету".

Медики категорически не поддерживают подобную процедуру. В частности, дерматолог Софи Момен из Cadogan Clinic в Лондоне отметила, что речь идет об одном из самых странных трендов, которые она когда-либо встречала.

"Нет никаких научных доказательств пользы для кожи от использования фекалий. Напротив, это может нанести больше вреда", — подчеркнула врач.

Она отметила, что человеческие фекалии содержат около 75% воды, но также миллиарды бактерий на грамм. Контакт с ними может вызвать пищевое отравление, инфекции или раздражение кожи.

"Фекалии содержат вредные бактерии, вирусы и паразитов, которые могут вызвать серьезные инфекции. Контакт из-за микротрещин на коже может привести к воспалениям или даже системным заболеваниям", — отметил хирург Тунч Тиряки.

Эксперты советуют обращаться к более безопасным натуральным методам. Например, мед является отличным увлажнителем и помогает бороться с акне. Другие ингредиенты, такие как авокадо, кокосовое масло или овсянка, могут уменьшить покраснение и раздражение.

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