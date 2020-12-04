В Минздраве рассказали о вреде чрезмерного использования смартфона

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Елизавета Черных
Летом 2020 года, аналитическая компания Pew Research Center обнародовала данные о популярности смартфонов во всем мире. В ходе опроса было выяснено, что 59% опрошенных имеют смартфон, а это приблизительно 4,3 млрд человек. Статистика в Украине мало отличается от мировой. В нашей стране смартфонами пользуются более 55% граждан.
ФОТО: Из открытых источников
В связи с этим в Министерстве здравоохранения рассказали о вреде чрезмерного использования смартфона, а также призвали украинцев контролировать экранное время. В ведомстве подчеркнули, что чем больше человек проводит за смартфоном, тем хуже он чувствует себя на протяжении дня. В Минздраве отметили, что более семи часов в день считается чрезмерным использованием, четыре часа — средним, и до одного часа — минимальным.
Исследования доказывают, что психологическое состояние человека в разы ухудшается при условии, когда он часто находится у экрана будь-то телевизора, компьютера или смартфона:
- снижается уровень самоконтроля и становится сложнее контролировать реакции;
- нарушается качество и продолжительность сна;
- человек постоянно отвлекается от выполняемой работы.
В Министерстве здравоохранения дали несколько полезных советов, как украинцам уменьшить использование смартфонов: стоит проанализировать, сколько времени вы с пользой проводите в экране, а сколько времени тратите на бесполезные приложения; установите таймер, который будет контролировать время использования этих мобильных ресурсов. Свободное от смартфона время Минздрав советует уделить физической активности.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в Минздраве дали совет, как употреблять меньше соли.
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