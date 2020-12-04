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Главная Новости Здоровье наше тело В Минздраве рассказали о вреде чрезмерного использования смартфона
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В Минздраве рассказали о вреде чрезмерного использования смартфона

В ведомстве дали несколько советов, как сократить экранное время

сегодня, 09:11
Автор:

Елизавета Черных

Летом 2020 года, аналитическая компания Pew Research Center обнародовала данные о популярности смартфонов во всем мире. В ходе опроса было выяснено, что 59% опрошенных имеют смартфон, а это приблизительно 4,3 млрд человек. Статистика в Украине мало отличается от мировой. В нашей стране смартфонами пользуются более 55% граждан. 

В Минздраве рассказали о вреде чрезмерного использования смартфона

ФОТО: Из открытых источников

В связи с этим в Министерстве здравоохранения рассказали о вреде чрезмерного использования смартфона, а также призвали украинцев контролировать экранное время. В ведомстве подчеркнули, что чем больше человек проводит за смартфоном, тем хуже он чувствует себя на протяжении дня. В Минздраве отметили, что более семи часов в день считается чрезмерным использованием, четыре часа — средним, и до одного часа — минимальным. 

Исследования доказывают, что психологическое состояние человека в разы ухудшается при условии, когда он часто находится у экрана будь-то телевизора, компьютера или смартфона: 

- снижается уровень самоконтроля и становится сложнее контролировать реакции;

- нарушается качество и продолжительность сна; 

- человек постоянно отвлекается от выполняемой работы. 

В Министерстве здравоохранения дали несколько полезных советов, как украинцам уменьшить использование смартфонов: стоит проанализировать, сколько времени вы с пользой проводите в экране, а сколько времени тратите на бесполезные приложения; установите таймер, который будет контролировать время использования этих мобильных ресурсов. Свободное от смартфона время Минздрав советует уделить физической активности. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Минздраве дали совет, как употреблять меньше соли. 


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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