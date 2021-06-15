В Минздраве рассказали, нужно ли беременным женщинам вакцинироваться против коронавируса

Известно, что будущие мамы никогда не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса. Эксперты сообщили, что препараты не содержат ни одного живого микроорганизма вируса. Клинические исследования,которые проводили на животных, не показали отрицательного влияния на течение беременности. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Вакцинация беременных женщин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что сегодня в мире идет активное изучение безопасности вакцин и их влияния на плод. Следовательно, в Национальной экспертной группе по вопросам иммунопрофилактики рекомендуют будущим роженицам, в которых имеются сопутствующие заболевания или есть высокий риск заболеть короновирусной инфекцией,следующее. Перед принятием решения о вакцинации проконсультироваться и обсудить такую возможность со своим семейным врачом.

"Если польза от вакцины, по мнению врача, выше, чем потенциальные риски от нее, то пациентку рекомендуется прививать мРНК-вакциной", — говорится в заявлении министерства.

Отметим, что сегодня в Украине одобрена и зарегистрирована только одна такая мРНК-вакцина — Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Если же беременная женщина впервые вакцинировался препаратом AstraZeneca (Covishield, SKBio), медик должен предупредить ее о соотношении рисков и пользы после 2 инъекции.

"Получив такую информацию, пациентка должна решить, будет ли она делать 2-ю дозу этой же вакцины во время своей беременности или продолжить вакцинацию после родов", — говорится в сообщении Минздрава.

В сообщении отмечается, что женщины также могут вакцинироваться препаратами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio), кормя малыша грудным молоком. Для принятия таких решений у медиков нет никаких оговорок.

Однако, в инструкции к препарату CoronaVac от Sinovac Biotech, речь идет о запрете прививаться этими вакцинами беременным во время периода грудного вскармливания.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Минздраве спрогнозировали четвертую волну коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!