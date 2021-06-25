В Минздраве назвали самые опасные штаммы коронавируса

Сегодня в мире ученые зафиксировали много различных штаммов коронавируса. Ведь специалисты утверждают, что мутация это обычное явление для вирусов. Об этом информируют в пресс-службе МОЗ.

В Минздраве обнародовали список (фото из открытых источников)

Следовательно, в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень штаммов коронавируса, которые опасны для украинцев. В частности:

"Дикий" (L) — впервые его обнаружили в Китае в декабре 2019 года;

"Альфа" (B.1.1.7) — сначала его зарегистрировали в Великобритании в декабре 2020 года;

"Бета" (B.1.351) — впервые зарегистрирован в ЮАР в декабре 2020 года;

"Гамма" (P.1) — впервые его зарегистрировали в Бразилии в январе 2021года;

"Дельта" (B.1.617) — впервые зафиксирован в Индии в апреле 2021 года.

Сегодня в мире не существует отдельного лечения или препарата против коронавируса. Поэтому в людных местах нужно соблюдать дистанцию, а еще — носить маску, часто мыть руки. Врачи утверждают, что самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация против этого вируса.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Минздраве рассказали, нужно ли беременным женщинам вакцинироваться. Будущие матери никогда не принимали участия в клинических исследованиях вакцины от коронавируса. Эксперты сообщили, что препараты не содержат ни одного живого микроорганизма вируса. Клинические исследования, которые проводили на животных, не показали отрицательного влияния на течение беременности.

Сейчас в мире идет активное изучение безопасности вакцин и их влияния на плод. В Национальной экспертной группе по вопросам иммунопрофилактики рекомендуют будущим роженицам, у которых есть сопутствующие заболевания или высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией, перед принятием решения о вакцинации проконсультироваться и обсудить такую возможность со своим семейным врачом.













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