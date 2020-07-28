В лечении болезни Альцгеймера может помочь гормон любви

Группа ученых из Японии во главе с профессором Акиоши Сайто из Токийского научного университета изучила окситоцин, так называемый гормон любви, и обнаружила, что он может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера, которая приводит к развитию деменции.Такую информацию предоставил сайт Sciencedirect.

"Недавно выяснилось, что окситоцин участвует в регуляции показателей обучения и памяти, но до сих пор ни одно из предыдущих исследований не рассматривало влияние окситоцина на когнитивные нарушения", - рассказывает профессор.

При использовании окситоцина на срезах мышиного гиппокампа ученые обнаружили, что сигнальные способности, нарушающиеся при болезни Альцгеймера, были улучшены. Это дает повод предполагать, что окситоцин может обращать вспять нарушения синаптической пластичности, свойственные для дегенеративного заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская школьница украинского происхождения София Лысенко создала искусственную макромолекулу, которая способна доставлять лекарства к пораженным болезнями Альцгеймера и Паркинсона клеткам мозга.





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