В каком возрасте резко ухудшается зрение: ответ ученых удивил

Зрение – это одно из важнейших чувств человека, и с возрастом он, к сожалению, претерпевает изменения. Многие замечают ухудшение зрения после 40 лет, но темпы и характер этих изменений могут отличаться.

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Возрастные изменения зрения

С возрастом глаза претерпевают ряд изменений, которые могут повлиять на зрение. Эти изменения включают:

Прессбиопия (возрастная дальнозоркость): Утрата способности четко фокусироваться на близких объектах.

Катаракта: Помутнение хрусталика, что приводит к размытости зрения.

Возрастная макулярная дегенерация (ГТД): Повреждение макулы, центральной части сетчатки, что приводит к потере центрального зрения.

Глаукома: Повреждение зрительного нерва, часто из-за повышенного внутриглазного давления, что приводит к потере периферического зрения.

Сухость глаз: Уменьшение выработки слез, что приводит к дискомфорту и размытости зрения.

Возраст, когда зрение ухудшается сильнее всего

Прессбиопия, по данным ученых, начинает проявляться после 40 лет. Риск развития катаракты, ГТД и глаукомы растет с возрастом, особенно после 60 лет. Сухость глаз может возникнуть в любом возрасте, но она чаще встречается у пожилых людей.

Факторы, влияющие на ухудшение зрения

Генетика: Наследственность может играть роль в развитии возрастных изменений зрения.

Образ жизни: Нездоровый образ жизни, такой как курение, неправильное питание и недостаточная физическая активность может ускорить ухудшение зрения.

Хронические заболевания: Некоторые хронические заболевания, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, могут повлиять на зрение.

Воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения: Длительное влияние УФ-излучения может увеличить риск развития катаракты и ГТД.

Как замедлить ухудшение зрения

Чтобы сохранить здоровье зрения, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Проводить регулярные осмотры у офтальмолога. Это может помочь выявить проблемы со зрением на ранней стадии.

Соблюдать здоровое питание. Диета, богатая фруктами, овощами и рыбой, может помочь защитить глаза.

Защищать глаза от УФ-излучения. Следует носить солнцезащитные очки, которые блокируют 100% УФ-излучения.

Отказаться от курения: Курение увеличивает риск развития многих глазных заболеваний.

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