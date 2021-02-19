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Главная Новости Здоровье наше тело В каком возрасте истекает «срок годности» позвоночника
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В каком возрасте истекает «срок годности» позвоночника

«Срок годности» позвоночника зависит от многих факторов

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Позвоночник служит основой нашего тела, на котором закреплены практически все внутренние органы. Оказалось, что он, как и сухожилья и хрящи имеет свой "срок годности", поэтому поддерживать его здоровья нужно смолоду.

В каком возрасте истекает «срок годности» позвоночника

когда начинаются проблемы с позвоночником / фото: depositphotos.com

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что у позвоночника есть свой "гарантийный срок" беспроблемной работы и у каждого человека он свой, ведь все зависит от индивидуальных особенностей организма и от образа жизни. 

По словам специалиста, чаще всего проблемы с позвоночником начинаются у людей после 35 -40 лет. Это связано с многими факторами, в частности со снижением кровообращения и замедлением обменных процессов в организме. То же самое касается сухожилий и хрящей.

Но, чтобы позвоночник прослужил вам как можно дольше следует правильно распределить на него нагрузку. Если человек постоянно находится в стоячем положении, тогда нагрузка повышена, а когда сидя — понижена. Но при этом, большое значение имеет и то, как человек сидит на рабочем месте или дома. В связи с этим, медик рекомендует периодически менять свою позу, например, каждые 30-40 минут делать перерывы и уделять время производительной гимнастике или простым упражнениям, которые помогут оптимизировать состояние позвоночника.  

Напомним, что из-за неправильного образа жизни, многие люди страдают от проблем с позвоночником. И этому способствуют наши ежедневные привычки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для быстрого устранения боли в спине и шее эксперты рекомендуют выполнять комплекс упражнений. Каких именно читайте в нашем материале.


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Источник: https://ria.ru/20210216/pozvonochnik-1597618676.html?from=article_link
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