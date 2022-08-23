В Индии стремительно распространяется новый вирус: что о нем известно

Новая вирусная инфекция очень быстро распространяется в Индии. Впервые ее обнаружили еще в мае, но сегодня вирус уже распространился на 2 других штата. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Lancet Respiratory Medicine . В Индии быстро распространяется новый вирус (фото из открытых источников) Ученые пытаются узнать больше о новой болезни. А пока его стали называть томатным гриппом, а все из-за красных волдырей, которые появляются на теле у больных пациентов. В сообщении говорится, что инфекция очень заразна и быстро передается при тесном контакте. Человек может заразиться даже коснувшись грязных поверхностей и попадания вещей в рот.

"Из-за ужасного опыта пандемии Covid-19 желательно проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки. Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается безопасной для жизни", — пишут авторы статьи. Новая вирусная инфекция очень похожа на коронавирус, чикунгунью и лихорадку денге, которые распространены в Индии в сезон дождей и переносятся комарами. Также стало известно, что болезнь была диагностирована у 82 детей в возрасте до пяти лет. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, есть ли угроза распространения обезьяньей оспы в Украине. Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросам здоровья нации, рассказал в эфире, какие прогнозы эпидемиологов относительно распространения нового вируса обезьяньей оспы. По его словам, Украину эта беда не обойдет стороной, поскольку уже зафиксированы случаи в Европе, а сейчас многие украинцы возвращаются домой из-за границы, поэтому с миграцией населения вирус будет распространяться. Эпидемиологи говорят, что вирус имеет длительный инкубационный период – до 21 дня. Среди симптомов: лихорадка, головные боли, мышечные боли, боли в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, истощение.

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