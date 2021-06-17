В Индии начинается новая эпидемия: что о ней известно

Медики в Индии обнаружили новое осложнение у одного из своих пациентов после коронавируса. В анализах нашли следы грибка аспергиллёза, который также называется "зеленой плесенью". Об этом пишет "РБК Украина".

Новая эпидемия в Индии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что "зеленую плесень" врачи нашли в Индии у 34-летнего мужчины, который переболел коронавирусной инфекцией. У него было тяжелое состояние, легкие были поражены на 90%. Пациент лечился почти два месяца. В его анализах нашли грибок, поразивший легкие и кровь.

Известно, что этот грибок является разновидностью мукормикоза, что может вызвать также и другие виды болезни: "черную", "белую" и "желтую плесень".

Медики сообщили, что это первый официально зафиксированный случай "зеленой плесени" в стране, который был выявлен в штате Мадхья-Прадеш. Сейчас пока нет информации о других похожих случаях.

Специалисты объясняют, что "зеленая плесень" — это род высших аэробных плесневых грибов, в которых несколько сотен разновидностей.

Организм людей могут поражать 60 таких видов. Именно они вызывают самые разнообразные заболевания: инфекции внутренних органов, наружного уха, поражения кожи.

Чаще всего грибки атакуют людей со слабым иммунитетом. Стало известно, что существуют подвиды этого грибка, которые имеют высокий уровень смертности.

Грибки постоянно находятся рядом с нами: на свежем воздухе, в закрытом помещении. Они передаются воздушно-капельным путем — нужно лишь вдохнуть кислород со спорами грибка. Если иммунная система ослаблена, то высока вероятность того, что человек может заболеть. От человека к человеку или от животных к человеку этот грибок не передается.

Чаще всего эти грибки атакуют пациентов, перенесших серьезные заболевания крови, бронхов, легких, имеют ослабленный иммунитет после вирусных болезней, трансплантации, после длительной терапии кортикостероидами в больших дозах.

Для того, чтобы не заболеть, нужно часто мыть руки, избегать помещений, где много пыли или грибков на стенах. Медики советуют людям, склонным к таким заболеваниям, носить респираторы и соблюдать меры предосторожности, работая на грунте, потому что грибок может проникнуть в организм человека через поврежденный участок кожи.

Основными симптомами аспергиллеза является кашель с кровью, плевритный боль в груди и одышка. Если заболевание долгое время не лечить, грибок может быстро убить человека.

Напомним, издание "Комментарии" сообщало о том, что Индия попала в "коронавирусный шторм".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!