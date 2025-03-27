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В этом возрасте похмелье наиболее невыносимо: исследование ученых перевернуло все теории

Ученые из Нидерландов удивили все научное сообщество, указав возраст, в котором похмелье чувствуется наиболее невыносимо

27 марта 2025, 09:57
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Ткачик Олеся

Не все так плохо со старением – похмелье с годами становится менее болезненным, утверждают ученые из Утрехтского университета (Нидерланды).

В этом возрасте похмелье наиболее невыносимо: исследование ученых перевернуло все теории

Похмілля

В частности, их исследование показало, что хуже всего чувствуют себя после выпивки люди в возрасте 18-35 лет, тогда как в группе 46-65 лет интенсивность головной боли, тошноты и истощения утром была вдвое меньше.

Ученые предполагают, что с возрастом организм развивает определенную толерантность к похмельным симптомам, а люди воспринимают их как менее выраженные.

Как отмечают ученые, мужчины в целом сообщали о более сильных похмельных страданиях, чем женщины, за исключением возрастной группы 66 .

Отмечается, что эти результаты противоречат предыдущим исследованиям, утверждавшим, что похмелье с годами только усиливается. Ранее ученые указывали на понижение эффективности работы печени в старшем возрасте, что замедляет метаболизм алкоголя и продолжает его пребывание в крови.

Однако голландские исследователи обнаружили, что с возрастом не только похмелье становится менее выраженным и реже, но и сам эффект опьянения воспринимается слабее даже при том же количестве выпитого алкоголя.

В исследовании приняли участие 761 житель Нидерландов в возрасте от 18 до 94 лет. Они отвечали на вопросы об употреблении алкоголя за два месяца до начала локдауна через COVID-19.

Участников просили указать среднее количество выпитых алкогольных напитков в неделю, частоту употребления спиртного и оценить интенсивность похмелья по шкале от 0 до 10. Также они сообщали, сколько раз ощущали похмелье за два месяца.

Анализируя полученные данные, ученые обнаружили, что с возрастом похмельный синдром слабеет, что может быть связано с понижением чувствительности к боли.

Известно, что похмелье возникает из-за попыток организма избавиться от токсичных продуктов распада алкоголя. Один из них – ацетальдегид, частично ответственный за ощущение разбитости.

Еще одной причиной похмелья является обезвоживание, поскольку алкоголь оказывает мочегонный эффект. Если жидкость не пополняется, это может привести к головокружению, усталости и общей слабости.

Также на самочувствие влияет нехватка качественного сна. Алкоголь нарушает его структуру, уменьшая фазу быстрого сна, которая необходима для восстановления организма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как быстро избавиться от похмелья.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14539257/hangovers-worst-age-symptoms-midlife.html
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