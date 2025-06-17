В эти периоды жизни организм человека стареет быстрее всего

Именно в определенные возрастные группы в организме человека происходят наиболее значимые изменения, связанные со старением.

Старость человека. Фото: из открытых источников

Морщины и седые волосы – это два очевидных признака того, что человек стареет. Однако исследования подтвердили, что достаточно точный ответ можно получить из анализа крови.

Исследование показало, что биологическое старение не является стабильным, линейным процессом, а скорее ускоряется через определенные промежутки времени.

Ученые выяснили, что наиболее значительные периоды старения в среднем происходят в возрасте 34, 60 и 78 лет. Признаки ухудшения физического состояния в среднем начинают проявляться в 34 года.

Возраст от 34 до 60 лет считался взрослым, тогда как от 60 до 78 лет — поздней зрелостью, а от 78 лет и далее – старостью.

В рамках исследования команда ученых выделила плазму из крови более 4200 здоровых участников в возрасте от 18 до 95 лет. Затем исследователи использовали данные более, чем половины из них, чтобы собрать "протеомные часы" старения.

В частности, в определенных пределах часы могли точно предсказать хронологический возраст остальных 1446 участников исследования. Лучшие прогнозы опирались только на 373 из почти 3000 белков часов.

Часы также надежно предсказали правильный хронологический возраст четырех групп людей, которые не участвовали в исследовании. Интересно, что сделать приличный прогноз возраста удалось лишь на основе девяти самых информативных белков часов.

Более того, исследователи обнаружили, что лица, которые выглядели биологически моложе своего фактического возраста, исходя из белков крови, также продемонстрировали лучшие когнитивные и физические результаты тестов.

Вывод из этого всего очень простой – исследования подтвердили возможность разработки анализа крови, который бы определял людей, которые стареют быстрее, чем другие. Такие люди могут иметь повышенный риск развития возрастных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые проблемы, болезнь Альцгеймера и остеоартрит, в раннем возрасте.

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