Как считают британские ученые, постепенно, система за системой активируются и готовятся к работе, если делать утреннюю зарядку.

Фото: 9gymnasium.wordpress.com

Бесперебойный механизм с высочайшей чувствительностью и уникальной маневренностью. Или почти бесперебойный. Впрочем, тут тоже все зависит от тебя

Утренняя зарядка – лучший способ перейти из состояния покоя в активный режим, не для слабаков. Ежедневные усилия – приоритет тех, кто смотрит далеко вперед. Сквозь лень и жалость к себе, когда лишняя минутка в постели кажется лакомым кусочком и даже сладким подарком.

Привыкнуть уважать тело, плавно разгоняя кровь по мышцам, давая ими утреннюю порцию кислорода и напряжения. Утренняя зарядка.

Что взамен?

- Улучшение работы систем тела

- постепенное увеличение выносливости тела

- прекрасный тонус

- тот самый пресловутый̆ заряд бодрости, который дней за 30 станет лучшим наркотиком, легальным и бодрящим в разы эффективнее кофеина.

- прекрасная физическая форма.

- самоуважение. Да, ты – можешь.

- самодисциплина.

Минусы утренней зарядки тоже есть:

- потеря тягучего сонного состояния в осенне-зимний период.

- необходимость встать раньше.

- тело подсядет на этот кайф и будет требовать еще.

Напомним, ф изические упражнения и высокий уровень активности в старости могут продлевать жизнь человека по той причине, что они активируют ген NRF1, защищающий концы молекул ДНК от повреждений, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений.

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