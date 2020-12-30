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Главная Новости Здоровье наше тело Утренняя зарядка – лучший способ перейти из состояния покоя в активный режим
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Утренняя зарядка – лучший способ перейти из состояния покоя в активный режим

Утренняя зарядка – лучший способ перейти из состояния покоя в активный режим

сегодня, 09:00
Автор:

Ольга Чародий

Как считают британские ученые, постепенно, система за системой активируются и готовятся к работе, если делать утреннюю  зарядку.

Утренняя зарядка – лучший способ перейти из состояния покоя в активный режим

Фото: 9gymnasium.wordpress.com

Бесперебойный механизм с высочайшей чувствительностью и уникальной маневренностью. Или почти бесперебойный. Впрочем, тут тоже все зависит от тебя

Утренняя зарядка – лучший способ перейти из состояния покоя в активный режим, не для слабаков. Ежедневные усилия – приоритет тех, кто смотрит далеко вперед. Сквозь лень и жалость к себе, когда лишняя минутка в постели кажется лакомым кусочком и даже сладким подарком.

Привыкнуть уважать тело, плавно разгоняя кровь по мышцам, давая ими утреннюю порцию кислорода и напряжения. Утренняя зарядка.

Что взамен?

 - Улучшение работы систем тела

 - постепенное увеличение выносливости тела

 - прекрасный тонус

 - тот самый пресловутый̆ заряд бодрости, который дней за 30 станет лучшим наркотиком, легальным и бодрящим в разы эффективнее кофеина.

 - прекрасная физическая форма.

 - самоуважение. Да, ты – можешь.

 - самодисциплина.

Минусы  утренней зарядки тоже есть:

 - потеря тягучего сонного состояния в осенне-зимний период.

 - необходимость встать раньше.

 - тело подсядет на этот кайф и будет требовать еще.

 Напомним, физические упражнения и высокий уровень активности в старости могут продлевать жизнь человека по той причине, что они активируют ген NRF1, защищающий концы молекул ДНК от повреждений, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений.



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Источник: https://9gymnasium.wordpress.com/
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