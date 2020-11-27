Уровень смертности после сердечного приступа зависит от условий проживания

Американские ученые уверяют, что между смертностью после сердечного приступа и условиями проживания человека существует тесная связь. Данное исследование представили ученые из Американской ассоциации сердца.

ФОТО: Из открытых источников

В ходе проведенного исследования, эксперты разделили 2097 человек, которые перенесли сердечные приступы в возрасте до 50 лет, на три группы. Далее ученые провели анализ условий проживания участников эксперимента. Исследователи классифицировали домашние адреса людей с помощью индекса площади, а также показатели социально-экономического статуса. Результаты эксперимента показали, то чем хуже условия проживания человека, тем больше у него шансов умереть в течении десяти лет после сердечного приступа.

Ученые сделали вывод, что малоимущие люди не в состоянии позволить себе дорогостоящее лечение и медикаменты. Такие люди также больше поддаются влиянию негативного воздействия окружающей среды. Кроме этого, у них ограничен доступ к употреблению здоровой пищи и к другим ресурсам, которые способны улучшить состояние здоровья. Именно поэтому ученым удалось проследить данную тенденцию.

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