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Употребление кофе приводит к шокирующему эффекту на организм: стоит ли отказываться от него

Употребление 2–3 чашек кофе ежедневно ассоциировалось со снижением общего риска смерти на 17%

4 июля 2025, 08:40
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Клименко Елена

Задумывались ли вы когда-нибудь, какое влияние имеет ваша утренняя чашка кофе на здоровье? Исследователи из Университета Тафтса решили разобраться в этом вопросе. Их недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, охватило анализ привычек потребления кофе более 45 000 американцев в период с 1998 по 2018 год.

Употребление кофе приводит к шокирующему эффекту на организм: стоит ли отказываться от него

Фото: из открытых источников

Ученые использовали данные Национального индекса смертности, чтобы определить взаимосвязь между количеством выпитого черного кофе и риском общей смертности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что люди, употреблявшие от одной до трех чашек черного кофе в день, имели на 14% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто отказывался от напитка.

Интересно, что регулярно пившие от двух до трех чашек кофе демонстрировали еще более выраженное снижение риска — до 17%. Однако важно отметить, что польза наблюдалась именно при употреблении кофе без добавления сахара или сливок. Добавление этих ингредиентов может полностью нейтрализовать положительный эффект напитка.

Эти результаты появились в контексте растущей популярности черного кофе среди тех, кто заботится о своем здоровье и стремится избежать лишних калорий и вредных жиров в своем рационе.

Исследователи также отметили, что в этом исследовании анализировались только обычные кофейные напитки с кофеином, а влияние кофеинового кофе не было изучено. Хотя установлена ​​четкая корреляция между потреблением черного кофе и снижением риска смертности, ученые подчеркивают, что это не означает прямой причинно-следственной связи.

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