Употребление этой каши на завтрак сведет на нет развитие инсульта

Ученые Орхусского университета в Дании провели масштабное исследование, чтобы оценить, как регулярное употребление овсянки влияет на здоровье человека. Результаты показали, что постоянное употребление этого продукта может снизить риск инсульта на 5% благодаря его способности снижать уровень холестерина в крови, что оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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Исследование длилось 13 лет и включало 55 тысяч участников старше 55 лет, не имевших инсульта в анамнезе. Все респонденты были разделены на две группы: одна употребляла овсянку на завтрак хотя бы раз в неделю, а другая соблюдала привычный образ жизни без особых изменений в рационе. За это время оказалось, что у группы, регулярно евшей овсянку, риск инсульта уменьшился на 5% по сравнению с другими участниками.

Овсянка помогает снизить уровень холестерина, а также обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами, что положительно влияет на состояние здоровья. Однако ученые отмечают, что для достижения максимального эффекта важно сочетать правильное питание с физической активностью. Регулярные физические упражнения усиливают положительное влияние здоровой пищи, а также способствуют поддержанию хорошей формы и долголетия.

Не менее важен отказ от вредных привычек, таких как курение или злоупотребление алкоголем, поскольку они могут значительно снизить эффективность здорового образа жизни. Следование простым рекомендациям врачей поможет сохранить здоровье на долгие годы.

Ранее "Комментарии" уже писали, что зеленый чай оказался одним из самых полезных напитков для профилактики инсульта. Его регулярное употребление может снизить риск этого опасного недуга на 20-30 процентов согласно исследованиям опубликованным в журнале Stroke. В этом напитке содержатся уникальные активные компоненты, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.