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Главная Новости Здоровье наше тело Укусы клещей: чем опасны и можно ли от них умереть
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Укусы клещей: чем опасны и можно ли от них умереть

Эксперты рассказали, какие инфекционные заболевания переносят клещи и насколько они опасны для здоровья и жизни

сегодня, 21:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Пришло тепло, и начался сезон отдыха на природе и в парках, но не стоит забывать, что там тоже может таиться опасность. Май — начало активизации клещей, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Чем опасны их укусы?

Укусы клещей: чем опасны и можно ли от них умереть

Можно ли умереть от укуса клеща (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что есть два опасных заболевания, которые можно подхватить через укус этого маленького насекомого: клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит:

- болезнь Лайма — от нее люди не умирают. Ее переносчиком является каждый третий клещ;

- клещевой энцефалит — это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит).

Возможно развитие и других симптомов, например, покраснения в месте укуса, повышении температуры тела, головная боль, боль в суставах и мышцах, ломота в теле. 

Помните, что при самостоятельном удалении присосавшегося клеща следует потом обратиться к участковому терапевту (врачу-инфекционисту, педиатру), который назначит профилактическое лечение.

Профилактический прием назначенного антибиотика позволит предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции.

Наличие инфекции у клеща еще не значит, что вы заболеете. Самый верный способ определить наличие заболевания — сдать анализ крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что самая главная профилактика энцефалита и болезни Лайма — это попытаться избежать встречи с клещами вовсе. Для этого, отправляясь на прогулку в парк или лес, следует надевать одежду, которая будет максимально закрытой.


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