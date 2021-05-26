Укусы клещей: чем опасны и можно ли от них умереть

Пришло тепло, и начался сезон отдыха на природе и в парках, но не стоит забывать, что там тоже может таиться опасность. Май — начало активизации клещей, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Чем опасны их укусы?

Можно ли умереть от укуса клеща (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что есть два опасных заболевания, которые можно подхватить через укус этого маленького насекомого: клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит:

- болезнь Лайма — от нее люди не умирают. Ее переносчиком является каждый третий клещ;

- клещевой энцефалит — это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит).

Возможно развитие и других симптомов, например, покраснения в месте укуса, повышении температуры тела, головная боль, боль в суставах и мышцах, ломота в теле.

Помните, что при самостоятельном удалении присосавшегося клеща следует потом обратиться к участковому терапевту (врачу-инфекционисту, педиатру), который назначит профилактическое лечение.

Профилактический прием назначенного антибиотика позволит предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции.

Наличие инфекции у клеща еще не значит, что вы заболеете. Самый верный способ определить наличие заболевания — сдать анализ крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что самая главная профилактика энцефалита и болезни Лайма — это попытаться избежать встречи с клещами вовсе. Для этого, отправляясь на прогулку в парк или лес, следует надевать одежду, которая будет максимально закрытой.

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