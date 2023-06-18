Украину накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до 24 июня: как ее пережить

Влияние магнитных бурь на состояние человека можно контролировать (Фото из открытых источников)

Чтобы не сойти с ума от головной боли, упадка сил и не провести эти неприятные дни в постели или больнице, нужно о себе позаботиться. "Комментарии" знают, как это сделать.

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Тот, кто не реагирует на магнитные бури, настоящий счастливчик. Но таких людей очень немного.

По сути, к магнитным бурям чувствительны все. Однако если здоровый человек в такой период ощущает просто сонливость и/или понижение работоспособности, люди с хроническими заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми), неустойчивой психикой и метеозависимые буквально умирают. Головная боль, с которой плохо справляются привычные лекарственные средства, резкое изменение АД, тахикардия, апатия, тошнота, а у людей с повышенной эмоциональностью – сильная возбужденность и перепады настроения – вот такая неприятная картина.

Один-два дня (чаще именно столько продолжаются магнитные бури) как-то еще можно выдержать, особенно если геомагнитные колебания не слишком заметны. Но на этот раз из-за мощных вспышек на Солнце мы получим по полной: штормить нас начало 16 июня, а закончит 24-го! Сила геомагнитных ударов изменчива и будет колебаться от 3 до 4 баллов. Максимально сильными они станут 18-20 июня.

Общие рекомендации, как обезопасить себя от губительного воздействия магнитных бурь, выглядят так:

● Больше отдыхать, спать, гулять на свежем воздухе.

● Избегать серьезных физических (а в идеале – и умственных) нагрузок, то есть от похода в спортзал следует отказаться.

● Исключить из рациона крепкий чай, кофе, энергетики и шоколад – все напитки и продукты, в состав которых входит кофеин (он повышает давление, а этого в период магнитных колебаний и так хватает).

● Отказаться от соленых, жирных и тяжелых блюд – сесть на фруктово-овощную диету.

● Забыть на эти дни об алкоголе.

● Пить много чистой воды.

● Иметь в аптечке препараты скорой помощи на случай ухудшения самочувствия: сердечные, для нормализации давления, успокаивающие (например, валериану или пустырник). А вот аспирин советуют принимать всем – для разжижения крови (начать лучше за несколько дней до магнитных бурь и пить, пока они не закончатся).

Еще врачи настоятельно рекомендуют пить травяные чаи. Особенно с мятой или мелиссой – эти травы успокаивают нервную систему, снимают спазмы в голове и стабилизируют кровяное давление. Именно то, что нужно нам в неблагоприятные дни!