Украинский врач рассказал, как нужно сбивать температуру при коронавирусе

Врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook рассказал, как правильно сбивать температуру жаропонижающими средствами и в каких случаях её сбивать вовсе не нужно.

ФОТО: Из открытых источников

Медик сообщил, что понижающие температуру препараты следует принимать в том случае, когда температура тела достигает 39 градусов и выше. Также жаропонижающее нужно пить, если лихорадка держится на протяжении нескольких часов и не спадает. Во время длительной лихорадки, которая длится 5-6 дней, тоже обязательно нужно сбивать температуру препаратами. Организм в это время сильно истощается, поэтому ни в коем случае нельзя терпеть. Кроме того, прибегать к подобным лекарствам нужно и в случае, если лихорадка переносится плохо. Такое может быть, к примеру, у детей.

Во время коронавируса высокая температура может не спадать на протяжении нескольких недель. По словам Евгения, противовирусная система у людей с COVID-19 бывает недостаточной. В связи с этим вирус может размножаться и попадать в лёгкие. Если на начальной стадии сбивать температуру, то можно лишить организм еще одного звена защиты. В таком случае вирус будет размножаться и дальше.

Евгений Дубровский также советует при температуре выше 38,4 много и часто пить, проветривать комнату, а температуру сбивать парацетамолом. Однако делать это стоит через несколько часов от ее появления. После того как температура спадет, лихорадка должна наступить снова. В таком состоянии нужно пробыть минимум несколько часов. Это нужно для того, чтобы иммунитет начинал справляться с вирусом.

Также врач отметил, что маленькую температуру сбивать не нужно, так как это не имеет смысла. Сбивать постоянно высокую – это тоже неверный выход. Однако если лихорадка держится на протяжении 5 дней и сопровождается температурой тела 38 градусов и выше, нужно незамедлительно обращаться в медучреждение.

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