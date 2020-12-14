kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19164.42

ETH/USD

581.91

LTC/USD

80.30

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Украинский врач рассказал, как нужно сбивать температуру при коронавирусе
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский врач рассказал, как нужно сбивать температуру при коронавирусе

Евгений Дубровский рассказал, как можно навредить организму, сбив высокую температуру

сегодня, 15:53
Автор:

Мокрик Анастасия

Врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook рассказал, как правильно сбивать температуру жаропонижающими средствами и в каких случаях её сбивать вовсе не нужно. 

Украинский врач рассказал, как нужно сбивать температуру при коронавирусе

ФОТО: Из открытых источников

Медик сообщил, что понижающие температуру препараты следует принимать в том случае, когда температура тела достигает 39 градусов и выше. Также жаропонижающее нужно пить, если лихорадка держится на протяжении нескольких часов и не спадает. Во время длительной лихорадки, которая длится 5-6 дней, тоже обязательно нужно сбивать температуру препаратами. Организм в это время сильно истощается, поэтому ни в коем случае нельзя терпеть. Кроме того, прибегать к подобным лекарствам нужно и в случае, если лихорадка переносится плохо. Такое может быть, к примеру, у детей. 

Во время коронавируса высокая температура может не спадать на протяжении нескольких недель. По словам Евгения, противовирусная система у людей с COVID-19 бывает недостаточной. В связи с этим вирус может размножаться и попадать в лёгкие. Если на начальной стадии сбивать температуру, то можно лишить организм еще одного звена защиты. В таком случае вирус будет размножаться и дальше. 

Евгений Дубровский также советует при температуре выше 38,4 много и часто пить, проветривать комнату, а температуру сбивать парацетамолом. Однако делать это стоит через несколько часов от ее появления. После того как температура спадет, лихорадка должна наступить снова. В таком состоянии нужно пробыть минимум несколько часов. Это нужно для того, чтобы иммунитет начинал справляться с вирусом.  

Также врач отметил, что маленькую температуру сбивать не нужно, так как это не имеет смысла. Сбивать постоянно высокую – это тоже неверный выход. Однако если лихорадка держится на протяжении 5 дней и сопровождается температурой тела 38 градусов и выше, нужно незамедлительно обращаться в медучреждение. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что белорусов будут вакцинировать российским препаратом от коронавируса, а также о том, как уничтожить коронавирус за 2 минуты



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/people/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/100022242694939
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ