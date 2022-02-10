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Украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, определяющие COVID и ОРВИ

Новые тесты разработали ученые из Института молекулярной биологии и генетики в Украине

10 февраля 2022, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Ученые, представляющие Институт молекулярной биологии и генетики в Украине, изобрели пять различных тест-систем для того, чтобы одновременно выявить COVID, грипп и другие ОРВИ. Об этом информируют в пресс-службе этого научного ведомства.

Украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, определяющие COVID и ОРВИ

Украинские ученые создали новые тесты (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, ученые этого института разработали технологии новых тест-систем на основе ПЦР и КПЦР с разными типами детекции. Это национальное изобретение можно будет использовать даже в районных медицинских учреждениях.

Ученые отмечают, что после проведенных экспериментов они могут создать любые комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных. Требующие очень дорогих принадлежностей, в частности ПЦР в реальном времени, и такие системы, для использования которых необходимы обычные термоциклеры.

По информации представителей института, такой подход позволяет сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР- реакции, и удешевить проведение диагностики у больных.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине появятся бесплатные тесты на коронавирус. Люди, выезжающие с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, смогут пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Об этом обновлении сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава. Ранее люди, которые возвращались в Украину из ОРДЛО или Крыма, должны были иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или же проходили двухнедельную самоизоляцию. Исключение составляли дети до 12 лет, лица, ехавшие на учебу или для поступления в вузы, а также представители международных организаций.


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Источник: https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts/3128084444175774
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