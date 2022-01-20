Украинцев может атаковать новый штамм гриппа: что известно о новом вирусе

На территорию нашей страны может прийти неизвестный ранее медикам штамм гриппа – Cambodia. По мнению специалистов, это новый штамм и раньше на нашей территории он не распространялся. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Елена Кузьменко, отвечая на вопросы журналиста "КП в Украине".

О вирусе рассказала Елена Кузьменко (фото из открытых источников)

Она обнародовала информацию, которую привел Центр общественного здоровья. В частности, его специалисты отмечают, что показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране на время, когда уже прошла половина зимы, — на 40% ниже эпидемического порога. И так же, на 7% меньше прошлогодних.

Эпидемиолог при этом отметила, что состояние заболеваемости увеличилось после 10 января и больше всего от этих болезней страдают дети. Медик убеждена, что школьники начали учиться после новогодних каникул и сразу же начали грипповать.

Елена Кузьменко утверждает, что темпы роста на эти болезни сейчас высокие. Так же, снова украинцы начали болеть коронавирусом.

Медик проинформировала, что по данным ВОЗ анонсируются в этом эпидемиологическом сезоне четыре штамма гриппа – Victoria, Washington, Phuket и совершенно новый Cambodia.

Новый штамм появился в 2020 году и на украинской территории его до сих пор не обнаруживали. Иммунитет от других штаммов гриппа имеет немало земляков, а с новой болезнью врачи еще не боролись.

По словам эпидемиолога, грипп с присущими ему симптомами имеет сходство с коронавирусом. Он точно так же передается от одного больного к другому. Потому она еще раз напомнила симптомы этого коварного заболевания. Это – прежде всего, ознобы, лихорадка, больной сетует на слабость, усталость. Также пациент кашляет, жалуется на то, что болит голова и мышцы, еще грипп напоминает о себе одышкой и затрудненным дыханием, насморком, болью в горле и заложенным носом. Что важно, что медики отличают грипп от коронавируса, только тестируя больных.

Врач советует при первых признаках коварного недуга не заниматься самолечением, а идти на прием к собственному семейному врачу, сделать необходимые тесты. Ведь часто случаи самолечения заканчиваются печальными последствиями.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Moderna создает комбинированную вакцину от Covid и гриппа .

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