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Уход за волосами после зимы: что важно знать

Важно минимизировать травмирующие факторы, использовать питательные маски и несмываемые средства

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

С наступлением весны можно заметить, что волосы стали сухими, потеряли цвет, ломкими или начали электризоваться. Поэтому уход за ними после зимы является важной частью их здоровья и красоты. Врач-трихолог Валерия Тиран в интервью УНН рассказала, как помочь волосам восстановиться.

Уход за волосами после зимы: что важно знать

Уход за волосами. Фото: из открытых источников

"Состояние волос после периода холодов зависит не только от того, насколько суровыми были погодные условия, а от того, были ли они защищены от мороза, ветра, холода и влажности, и каким был уход за волосами зимой. Также на волосы негативно влияет сухость в помещениях во время отопительного сезона", – отметила Тиран.

По ее словам, первое, что важно сделать – это минимизировать небрежное расчесывание, отказаться от сушки с очень высокими температурами или использования горячего утюга.

Специалист также советует обратить внимание на вашу щетку для волос – она должна быть нетравматичной и специально подобранной под ваш тип волос. Также нужно менять щетку каждые полгода, ведь на ее зубцах за период эксплуатации могут образовываться сколы и зазубрины, которые будут травмировать волосы.

Тем, у кого волосы тонкие и электризуются, важно изменить свой подход к выбору одежды. Стоит отдавать предпочтение натуральным тканям. Ведь синтетические ткани усиливают электризацию.

Также Тиран советует в уходе за волосами применять больше питательных компонентов.

"Стоит использовать органические питательные маски для волос, обогащенные протеинами, аминокислотами и липидами. Пользоваться ими один — два раза в неделю. Выдерживать на волосах не менее 10 минут, чтобы они успели насытиться питательными компонентами. Также можно обратить внимание на более интенсивные домашние средства ухода — специальные сыворотки, флюиды, домашние ритуалы для восстановления волос", — посоветовала трихолог.

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Источник: https://unn.ua/ru/news/ukhod-za-volosami-posle-zimi-soveti-ot-trikhologa
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