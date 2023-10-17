Удивительные вещи, о которых может рассказать ваше тело

Лицо передает очень важные сведения о нашей личности, считает Кармен Лефевр из Нортумбрийского университета. Он убеждает, что на внешность влияют гены, гормоны и образ жизни, поэтому лицо человека действительно является зеркалом его души. Об этом сообщают "Комментарии".

Лицо лидера и ведомого

1. Форма лица

Форма лица и доминирование имеют связь. Кот Уэлкер из Колорадского университета в Боулдере убедился, что соотношение ширины и высоты лица футболистов предполагает, какое количество голов они забьют.

Чтобы вычислить пропорции лица, измерьте расстояние между ушами и расстояние от верхней линии глаз до верхней губы. Соотношение этих двух величин продемонстрирует, насколько высок у вас потенциал лидера: чем меньше будет цифра, тем выше шансы.



Среднестатистическое соотношение ширины к высоте составляет около 2 единиц, тогда как у 16-го президента США Авраама Линкольна оно составляло 1,93 единицы.

2. Большие скулы

Мужчины с повышенным уровнем тестостерона имеют широкие лица и большие скулы. Уровень этого гормона отвечает также за агрессивность, жажду власти и внутреннюю жажду бунта.

3. Морщинки

"Гусиные лапки" в уголках губ и глаз выдают оптимиста, складка между бровями на лбу — солидную личность, на долю которой выпало немало испытаний.

4. Профессия человека с помощью одного кадра

Во время фотосъемки представители технических специальностей (инженеры, математики и химики) обычно позировали, обращая к камере правую щеку, гуманитарии (искусствоведы и психологи) делали акцент на левую сторону лица.

5. Селфи расскажет вашу автобиографию

Позитивные люди, открытые для новых впечатлений, чаще импровизируют перед фотокамерой и не боятся выглядеть смешными на фото. Невротические личности чаще фотографируются с "утиным" выражением лица.

6. Размер носа и амбиции

Чем больше нос, тем амбициознее его хозяин. "Носачи" склонны к перфекционизму и любят все доводить до совершенства. Ученые исследовали даже кончик носа и пришли к выводу, что если он большой и мясистый, то его хозяин наверняка будет прекрасным инвестором и финансистом, а если маленький и аккуратный – его владелец не сосредоточен на деньгах.

7. Эффект Дориана Грея

Вредные привычки "отражаются" на лице и помогают узнать, чем живет человек и чего от него можно ожидать. Это правило распространяется даже на близнецов, имеющих тождественные гены.

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