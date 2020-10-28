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Ученый назвал метод, помогающий быстро уснуть

Этот метод часто используют для лечения тревожных состояний

сегодня, 22:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди страдают бессонницей, поэтому утром чувствуют себя уставшими и разбитыми. А регулярный недосып серьезно отражается на состоянии здоровья. Профессор Гарвардского университет Эндрю Вейла рассказал о методе, который поможет решить проблему со сном. Об этом передает издание "Единственная".

Ученый назвал метод, помогающий быстро уснуть

Метод ученого называется "4-6-8" и построен он на правильной технике дыхания. Итак, ложитесь поудобнее и в течение 4 секунд вдыхайте воздух через нос. После задержите дыхание на 7 секунд. А после выдыхайте воздух ртом, в течение 8 секунд. 

Именно такой ритм дыхания, по мнению профессора, является наиболее седативным и успокаивающим для нашего организма. Он помогает достигнуть максимально расслабленного состояния и уснуть за 5 минут, а при должной тренировке — и за 1.

А счет секунд помогает остановить лишние мысли в голове. Потому этот метод часто используют для лечения тревожных состояний и бессонниц без таблеток и снотворных.

Если будете практиковать метод "4-7-8" на постоянной основе, то у вас никогда не возникнет проблем с засыпанием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие композиции помогут быстрее уснуть.


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