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Ученые заявили, что четвертой дозы вакцины недостаточно для защиты от "Омикрона"

В Израиле провели исследование о защите от "Омикрона"

17 января 2022, 22:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Ученые Израиля, после проведенных исследований по прививкам четырьмя дозами вакцин, выяснили, что уровень антител, достигнутый от процедур, не достаточен. Для того чтобы обезопасить себя от нового штамма коронавирусной болезни "Омикрон". Об этом информирует The Guardian .

Ученые заявили, что четвертой дозы вакцины недостаточно для защиты от "Омикрона"

В Израиле провели новое исследование (фото из открытых источников)

В медицинском центре "Шиба" провели вторую бустерную прививку Pfizer 154 своим сотрудникам через две недели и ревакцинацию препаратом Moderna еще у 120 медиков за 7 дней. Как показали исследования, четвертая прививка вакцины увеличила уровень антител, к еще большему количеству, чем третья. Но полученного количества антител маловато для полной защиты от нового штамма "Омикрон".

По словам руководителя этой медицинской клиники Гили Регев-Йохай, теперь ученые страны имеют информацию, что уровень антител, который нужно иметь для защиты от инфицирования новым штаммом, возможно слишком высок для вакцины, при том, что это очень качественная вакцина.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что  когда будет вакцина "Омикрона" . Эффективная вакцина от "Омикрона" и новых мутаций должна выйти в течение второго-третьего квартала 2022 года. Американские производители вакцин от коронавируса работают над новыми разработками, которые будут эффективны в борьбе с новым мутированным штаммом "Омикрон". Moderna работает над новой вакциной, которая будет направлена на омикронный вариант Covid и планирует выпустить новую вакцину осенью. Стефан Бансел сказал, что специфический бустер против Омикрона в скором времени будет проходить клинические испытания. Новые вакцины уже заказали Великобритания, Южная Корея и Швейцария.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/jan/17/covid-news-live-new-zealand-begins-vaccinating-children-aged-5-11-french-parliament-approves-vaccine-pass?page=with:block-61e59c368f08cd5ab32b1762#block-61e59c368f08cd5ab32b1762
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