Ученые выявили страшные необратимые последствия коронавируса

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Лилия Боровая
Последствия COVID, фото из открытых источников
Инфицирование коронавирусом и тяжелое течение данного заболевания приводят к преждевременному старению внутренних органов. К таким выводам, в результате масштабного исследования состояния пациентов, перенесших COVID, пришли американские ученые, — сообщает "The New York Times".
Американские ученые исследование анонимных записей более 89 тыс. пациентов управления здравоохранения ветеранов США, которые находились под наблюдением врачей при лечении коронавируса, а также провели опрос 1,6 млн человек, которые COVID не болели.
В ходе исследования было установлено, что всего 1% 40-летних людей без хронических заболеваний сталкиваются с проявлениями проблем с почками, в то время как у 6% людей, перенесших коронавирус в легкой или средней степени тяжести работоспособность почек уменьшилась в среднем на 30%.
Также ввиду истощения и общего ослабления организма после выздоровления от коронавируса у пациентов часто возникает обострение либо первичное обнаружение таких заболеваний как: пневмония, плаврит, поражения нервной системы, панкреатит.
Кроме того, по наблюдениям врачей, пациенты, недавно переболевшие COVID плохо реагируют на анестезию и сложно переносят хирургические вмешательства, из-за нарушений свертываемости крови.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые Мичиганского университета установили, что спустя полгода-год после выздоровления от коронавируса кашель присутствует у каждого четвертого, а проблемы с сердцем у каждого пятого пациента.
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