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Ученые выявили страшные необратимые последствия коронавируса

Американские ученые назвали, какой орган не меньше легких оказывается "под ударом" коронавирусной инфекции

сегодня, 08:28 comments1037
Автор:

Лилия Боровая

Ученые выявили страшные необратимые последствия коронавируса

Последствия COVID, фото из открытых источников

Инфицирование коронавирусом и тяжелое течение данного заболевания приводят к преждевременному старению внутренних органов. К таким выводам, в результате масштабного исследования состояния пациентов, перенесших COVID, пришли американские ученые, — сообщает "The New York Times".

Американские ученые исследование анонимных записей более 89 тыс. пациентов   управления здравоохранения ветеранов США, которые находились под наблюдением врачей при лечении коронавируса, а также провели опрос 1,6 млн человек, которые COVID не болели.

В ходе исследования было установлено, что всего 1% 40-летних людей без хронических заболеваний сталкиваются с проявлениями проблем с почками, в то время как у 6% людей, перенесших коронавирус в легкой или средней степени тяжести работоспособность почек уменьшилась в среднем на 30%.

"Это равносильно старению этого органа на 30 лет. Почки чаще всего оказываются наиболее чувствительны к разного рода воспалительным процессам и активизации иммунной системы", — отметил один из исследователей доктор Зияд Аль-Али.

Также ввиду истощения и общего ослабления организма после выздоровления от коронавируса у пациентов часто возникает обострение либо первичное обнаружение таких заболеваний как: пневмония, плаврит, поражения нервной системы, панкреатит.

Кроме того, по наблюдениям врачей, пациенты, недавно переболевшие COVID плохо реагируют на анестезию и сложно переносят хирургические вмешательства, из-за нарушений свертываемости крови.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые Мичиганского университета установили, что спустя полгода-год после выздоровления от коронавируса кашель присутствует у каждого четвертого, а проблемы с сердцем у каждого пятого пациента.


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Источник: https://www.nytimes.com/
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