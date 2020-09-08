Холестерин является жизненно важным органическим соединением, которое помогает правильно функционировать нашему организму. С его помощью создаются клеточные мембраны, гормоны и витамин D. Однако его избыток в организме может быть опасным, рассказывает врач Тани Элиот. Об этом пишет издание panno4ka.

Ученые выяснили, о чем может предупреждать боль в руках. Фото: unsplash.

Боль в руках и плечах, дискомфортные ощущения в груди, слабость – эти симптомы могут предупреждать об ишемической болезни сердца. Она может развиться тогда, когда холестерин накапливается в артериях, что препятствует кровотоку.

Специалист говорит о том, что повышенный холестерин сперва может не выдавать себя: он просто будет циркулировать вместе с кровью. Но потом артерии могут затвердевать из-за накопления в них холестерина. Исход положения может оказаться следующим: или артерии сузятся настолько, что кровь начнет поступать к сердцу с перебоями, или накопившейся холестерин может стать причиной инфаркта.

В качестве профилактики, врач рекомендует снизить употребление жирной пищи, заменив ее более "живыми" продуктами.





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