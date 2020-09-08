kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.09.2020

BTC/USD

10001.66

ETH/USD

335.61

LTC/USD

47.37

НБУ 08.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые выяснили, о чем может предупреждать боль в руках
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, о чем может предупреждать боль в руках

Если вы часто замечаете боль в плечах и руках, не связанных с недавними травмами, стоит обратиться к врачу

сегодня, 15:19
Автор:

Любовь Блажко

Холестерин является жизненно важным органическим соединением, которое помогает правильно функционировать нашему организму. С его помощью создаются клеточные мембраны, гормоны и витамин D. Однако его избыток в организме может быть опасным, рассказывает врач Тани Элиот. Об этом пишет издание panno4ka.

Ученые выяснили, о чем может предупреждать боль в руках

Ученые выяснили, о чем может предупреждать боль в руках. Фото: unsplash.

Боль в руках и плечах, дискомфортные ощущения в груди, слабость – эти симптомы могут предупреждать об ишемической болезни сердца. Она может развиться тогда, когда холестерин накапливается в артериях, что препятствует кровотоку. 

Специалист говорит о том, что повышенный холестерин сперва может не выдавать себя: он просто будет циркулировать вместе с кровью. Но потом артерии могут затвердевать из-за накопления в них холестерина. Исход положения может оказаться следующим: или артерии сузятся настолько, что кровь начнет поступать к сердцу с перебоями, или накопившейся холестерин может стать причиной инфаркта. 

В качестве профилактики, врач рекомендует снизить употребление жирной пищи, заменив ее более "живыми" продуктами. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало,  какие продукты являются самыми токсичными.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!