Ученые выяснили, насколько спорт способен продлить жизнь

Занятия спортом улучшают как физическое, так и психологическое здоровья человека, повышая качество жизни и благополучие. Недавно исследователи провели эксперимент, чтобы узнать, насколько с помощью спорта можно продлить свою жизнь.

Насколько спорт способен продлить жизнь (фото из открытых источников)

Как сообщается на сайте Университета Арканзаса (США) регулярная физическая активность повышает прочность костной системы, выносливость, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает гипертонию и улучшает обменные процессы в организме.

Исследователи провели эксперимент на моделях пожилых грызунов, которые приближались к концу своей естественной продолжительности жизни в возрасте 22 месяца. Их разделили на две группы. Первой обеспечили возможность бега, поставив колесо с дополнительным весом (для набора мышечной массы), а вторая вела малоподвижный образ жизни.

Эксперимент, который продлился два месяца, показал, что умеренные физические нагрузки помогали омолодить организм на клеточном уровне. Согласно данным специалистов, спорт может увеличить продолжительность жизни примерно на 10%.

На следующих этапах ученые хотят выяснить последствия эпигенетических изменений на функции мышц и их влияние на системы организма соответственно.

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