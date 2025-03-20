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Ученые выяснили, какую группу крови чаще всего выбирают клещи

Исследование ученых выявило группу крови, которая нравится клещам больше других.

сегодня, 15:55
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Автор:
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Slava Kot

С началом весны появляются одни из самых опасных паразитов, которые могут переносить серьезные заболевания – клещи. Исследование чешских ученых показало, что эти насекомые не кусают людей случайно. Они имеют свои "вкусы" и чаще выбирают жертвами людей с определенной группой крови.

Ученые выяснили, какую группу крови чаще всего выбирают клещи

Клещи склонны выбирать группу крови. Фото из открытых источников

Исследователи из Университета Масарика в Брно провели эксперимент, чтобы определить, какая группа крови привлекает клещей больше всего. В чашку Петри они добавили капли крови разных групп на равном расстоянии друг от друга. Затем в чашку поместили клеща и наблюдали 120 секунд, чтобы определить, к какой группе крови он тянется.

Эксперимент повторили 100 раз и выяснили, что клещи чаще всего выбирают вторую группу крови – 36% случаев. Меньше всего клещи выбирали третью группу крови – всего 15% от всех случаев. Первая и четвертая группы крови оказались в центре и имели средние показатели привлекательности для клещей.

"Люди со второй группой крови должны быть особенно осторожны и принимать дополнительные меры для защиты", — отмечает автор исследования Алена Заковская.

Кроме того, изменение климата способствует тому, что сезон активности клещей начинается все раньше и уже с первых теплых дней весны можно встретить паразитов. Поскольку клещи могут переносить опасные болезни, важно соблюдать меры безопасности вне зависимости от группы крови.

Как защититься от клещей:

  • Надевайте защитную одежду – длинные брюки, рубашки с длинными рукавами и закрытая обувь значительно уменьшают риск укуса клеща.
  • Используйте репелленты – специальные средства помогают отпугивать клещей, хотя ни один из них не гарантирует 100% защиты.

Также проверяйте кожу после прогулки, особенно если вы были в парке или лесу. Клещи часто кусают в местах с тонкой кожей, например на шее, за ушами, в сгибах рук и ног. Не паникуйте, если нашли клеща. Его следует аккуратно удалить пинцетом или специальным устройством и продезинфицировать место укуса клеща.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали группу крови, которая больше всего привлекает комаров.

Также "Комментарии" писали о том, как почистить матрас в домашних условиях от аллергенов и пылевых клещей.



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