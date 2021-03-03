Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье

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Светлана Шкурупий
Ученые провели несколько исследований и пришли к выводу, что месяц рождения человека способен влиять на его здоровье и определять предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
Как месяц рождения влияет на здоровье человека / Фото: Depositphotos
Эксперты отметили, что на формировании плода в утробе матери влияет множество факторов: питание, температура воздуха, сезонные вирусы, обилие солнечного ультрафиолета или же недостаток витамина D. Все это отражается на его состоянии здоровья в будущем. Проанализировавши десятки исследований ученые пришли к таким выводам:
Весна
Люди, рожденные в весенние месяцы, имеют самые высокие показатели гипертимии (стойкое приподнятое настроение). Они очень активные, добродушные оптимисты, поэтому каждое свое падение рассматривают, как прелюдию к очередному взлету. Но при этом, из-за сезонных изменений и колебаний уровня витамина D у "весенних" детей в будущем может возникнуть аритмия.
Лето
У тех, кто родился летом, очень изменчивое настроение, по-научному это называется циклотимия. Из-за этого летние именинники чаще страдают депрессией и тревожностью, но при этом они более здоровые, чем малыши, которые родились в зимний период. Это связано с тем, что на последних месяцах беременности они получали большое количество солнечного света.
Осень
Осенним детям, рожденным на пике продуктового изобилия, повезло: у них также благоприятные световые условия, они также реже страдают биполярными расстройствами. Их проблема – склонность к раздражительности.
Зима
Американские исследователи считают, что дети, рожденные зимой, более склонны к простудным заболеваниям, депрессии и бронхиальной астме. Все дело в том, что зимой, формируясь в утробе матери, они мало находились на солнце, поэтому их организм испытывает недостаток витамина D, который нужен для формирования костной системы и укрепления иммунитета.
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