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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье
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Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье

Обнаружена связь между месяцем рождения и заболеваниями

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые провели несколько исследований и пришли к выводу, что месяц рождения человека способен влиять на его здоровье и определять предрасположенность к тем или иным заболеваниям. 

Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на здоровье

Как месяц рождения влияет на здоровье человека / Фото: Depositphotos

Эксперты отметили, что на формировании плода в утробе матери влияет множество факторов: питание, температура воздуха, сезонные вирусы, обилие солнечного ультрафиолета или же недостаток витамина D. Все это отражается на его состоянии здоровья в будущем. Проанализировавши десятки исследований ученые пришли к таким выводам: 

Весна

Люди, рожденные в весенние месяцы, имеют самые высокие показатели гипертимии (стойкое приподнятое настроение). Они очень активные, добродушные оптимисты, поэтому каждое свое падение рассматривают, как прелюдию к очередному взлету. Но при этом, из-за сезонных изменений и колебаний уровня витамина D у "весенних" детей в будущем может возникнуть аритмия. 

Лето

У тех, кто родился летом, очень изменчивое настроение, по-научному это называется циклотимия. Из-за этого летние именинники чаще страдают депрессией и тревожностью, но при этом они более здоровые, чем малыши, которые родились в зимний период. Это связано с тем, что на последних месяцах беременности они получали большое количество солнечного света. 

Осень

Осенним детям, рожденным на пике продуктового изобилия, повезло: у них также благоприятные световые условия, они также реже страдают биполярными расстройствами. Их проблема – склонность к раздражительности.

Зима

Американские исследователи считают, что дети, рожденные зимой, более склонны к простудным заболеваниям, депрессии и бронхиальной астме. Все дело в том, что зимой, формируясь в утробе матери, они мало находились на солнце, поэтому их организм испытывает недостаток витамина D, который нужен для формирования костной системы и укрепления иммунитета. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в какие месяцы рождаются долгожители.


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Источник: https://time.com/4741094/season-birth-personality/?xid=time_socialflow_facebook&utm_campaign=time&utm_source=facebook.com&utm_medium=social
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