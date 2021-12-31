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Ученые выяснили, как ложь влияет на наше здоровье

Американские исследователи выяснили, как ложь (даже невинная) влияет на психологическое и физическое здоровье человека

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ложь является неотъемлемой составляющей человеческого существования. Но мало кто задумывается над тем, как вранье сказывается на нашем физическом и психологическом состоянии.

Ученые выяснили, как ложь влияет на наше здоровье

Как ложь влияет на наше здоровье / Фото: contabilidade-financeira.com

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что у людей, которые регулярно говорят неправду, риск сердечных заболеваний на 30% выше, чем у других. 

В другом исследовании ученые определили, что у лжецов могут появиться головные боли и ухудшиться самочувствие. Специалисты из Университета Нотр-Дам (США) еженедельно проверяли сотню людей на детекторе лжи. Важным условием было то, что половине участников разрешалось иногда говорить ложь.

Выяснилось, что участники, у которых прибор ни разу не сомневался, по итогам демонстрировали значительно лучшее состояние здоровья. Те, кто говорил только правду, не только лишились головных болей, но еще и испытывали меньше стресса и лучше спали.

Но это еще не все. Ученые предупреждают, что есть еще более опасные заболевания, которые могут возникать у тех, кто часто лжет.

"Исследования связывают ложь с повышенным риском рака, ожирения, депрессии, зависимости от азартных игр", – предупреждает доктор философии Дейдра Ли Фицджеральд.

Напомним, что согласно новому исследованию, женатые люди меньше подвержены риску старческого слабоумия. При этом брак защищает лучше, чем совместное проживание. 14-летнее исследование показало, что у разведенных людей шансы на снижение умственных способностей более чем в два раза выше, чем у женатых.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем компьютерные игры могут быть полезными для человека. 

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Источник: https://www.rap.in.ua/vcheni-zyasuvali-yak-brehnya-vplivaye-na-nashe-zdorovya/
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