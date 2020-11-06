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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые выяснили, что между курением и местом проживания есть взаимосвязь
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Ученые выяснили, что между курением и местом проживания есть взаимосвязь

Специалисты выявили странную закономерность

сегодня, 14:42
Автор:

Любовь Блажко

Ученым удалось выяснить, что процент курильщиков значительно ниже в районах, где есть много зеленых насаждений. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Social Science & Medicine.

Ученые выяснили, что между курением и местом проживания есть взаимосвязь

Между курением и местом проживания есть взаимосвязь. Фото: unsplash

Так, специалисты из Великобритании и Австрии детально изучили личную информацию о 8000 тысячах взрослых англичан: они учли их привычки, место проживания и состояние здоровья. 19 процентов людей честно признались, что ежедневно курят, а 45 процентов – бросили курить. Когда же эксперты определили все факторы, которые связаны с курением, то установили интересную взаимосвязь: люди курят намного реже, если живут в зеленых районах.

Согласно этому исследованию, в зеленых районах живет меньше 20 процентов курильщиков. А даже те, кто курят, имеют на 12 процентов выше шанс бросить эту пагубную привычку, живя в районе с множеством зелени.  Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые рассказали, что опаснее: курение или сидячая работа. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали более 122 тысяч пациентов. Они проходили тесты на беговой дорожке в клинике Кливленда в течение 23 лет. Целью было узнать, как физические упражнения влияют на общую смертность. 



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Источник: http://www.vokrugsveta.ru/news/343160/
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