Ученые выяснили, что между курением и местом проживания есть взаимосвязь

Ученым удалось выяснить, что процент курильщиков значительно ниже в районах, где есть много зеленых насаждений. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Social Science & Medicine.

Между курением и местом проживания есть взаимосвязь. Фото: unsplash

Так, специалисты из Великобритании и Австрии детально изучили личную информацию о 8000 тысячах взрослых англичан: они учли их привычки, место проживания и состояние здоровья. 19 процентов людей честно признались, что ежедневно курят, а 45 процентов – бросили курить. Когда же эксперты определили все факторы, которые связаны с курением, то установили интересную взаимосвязь: люди курят намного реже, если живут в зеленых районах.

Согласно этому исследованию, в зеленых районах живет меньше 20 процентов курильщиков. А даже те, кто курят, имеют на 12 процентов выше шанс бросить эту пагубную привычку, живя в районе с множеством зелени. Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые рассказали, что опаснее: курение или сидячая работа. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали более 122 тысяч пациентов. Они проходили тесты на беговой дорожке в клинике Кливленда в течение 23 лет. Целью было узнать, как физические упражнения влияют на общую смертность.





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