Ученые узнали, когда вакцинированы люди Pfizer и AstraZeneca могут заразиться коронавирусом

Людям пожилого возраста и работникам медицины, чтобы обезопасить себя от ковиду, нужно дополнительно прививаться. Ведь эффективность вакцины снижается уже через полгода после двух уколов доз Pfizer и AstraZeneca. Такие выводы сделали ученые из Великобритании после своего исследования. Об этом сообщает Reuters.

Ученые провели новое исследование (фото из открытых источников)

Как утверждается в научной работе: "Через 5-6 месяцев эффективность инъекции Pfizer в противодействии инфицирования коронавируса после второй дозы снижается с 88% до 74%. В то же время эффективность AstraZeneca — с 77% до 67% через 4-5 месяцев ".

Ученые этой страны провели титаническую работу. Они исследовали более миллиона тестов. И сделали вывод, что вакцины спасают от смертоносной болезни не навсегда, а только на полгода.

Так, группе риска, куда входят работники медицинской сферы и жители пожилого возраста, у которых уровень защиты может упасть ниже, чем на 50%, нужно будет делать еще одну вакцинацию.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, способен ли COVID-19 превратиться в исключительно "детский" вирус — ученые. Коронавирусная пандемия продолжает влиять на человеческую популяцию: и в экономике, и в медицине, и во многих других отраслях. Однако исследователи предполагают, что уже через несколько лет, учитывая характер COVID-19, этот вирус окончательно "помолодеет", став угрозой только для детей, которые не болели или не были вакцинированы. Над исследованием работала команда американских и норвежских исследователей. По словам ученого Оттара Бьорнстада, пока коронавирус все еще демонстрирует увеличение тяжелых случаев заболевания у людей более старшего возраста.

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