logo

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Ученые шокировали открытием: как "пивной живот" убивает сердце
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые шокировали открытием: как "пивной живот" убивает сердце

Какие проблемы со здоровьем возникают из-за "пивного живота"

2 декабря 2025, 12:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

"Пивной живот" чаще приводит к повреждению сердца, чем жировые отложения в любой другой части тела. Особенно это угрожает мужчинам.

Ученые шокировали открытием: как "пивной живот" убивает сердце

Пивной живот. Иллюстративное фото

Исследования показали, что абдоминальное ожирение или жир на животе, связанное с более вредными изменениями в структуре сердца, чем просто общая масса тела. Жир на животе может привести к тому, что сердце будет перекачивать меньше крови, что приводит к сердечной недостаточности, пишет Independent.

Автор исследования Дженнифер Эрли, радиолог-резидент Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии объяснил, жир на животе приводит к потенциально патологической форме ремоделирования сердца, концентрической гипертрофии, когда сердечная мышца утолщается, но общий размер сердца не увеличивается, что приводит к уменьшению объема.

"Фактически, внутренние камеры становятся меньше, поэтому сердце удерживает и перекачивает меньше крови. Такая закономерность ухудшает способность сердца должным образом расслабляться, что может привести к сердечной недостаточности", — говорится в сообщении.

Исследователи выяснили, что жир на животе чаще приводит к повреждению сердца, чем жир в любой другой части тела. Результаты исследования доказали, что ИМТ чаще связан с увеличенными камерами сердца, а абдоминальное ожирение – с утолщением сердечной мышцы и меньшими объемами камер сердца.

"Однако авторы исследования обнаружили, что изменения в структуре сердца были заметны у мужчин, даже после учета факторов риска, включая артериальную гипертензию, курение, диабет и уровень холестерина", — говорится в сообщении.

Врачи предупреждают, что избыточный вес, особенно вокруг талии, приводит к накоплению жировых отложений в артериях и основных органах, увеличивая риск развития высокого артериального давления, высокого уровня холестерина и диабета 2 типа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда артериальное давление начинает "убивать" сердце.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/beer-belly-heart-health-study-b2874509.html
Теги:

Новости

Все новости