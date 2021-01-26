Ученые рассказали, полезно ли спать днем

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Кириєнко Анна
С детства нас заставляли спать днем и говорили, что это полезно. Действительно ли это так, выяснили китайские ученые.
Польза дневного сна. Фото: Gazeta.ru
Исследователи наблюдали за сном более двух тысяч человек. Часть подопытных ложились спать после обеда, часть продолжали свою привычную деятельность.
Ученые пристально следили за здоровьем и изменением когнитивных способностей участников эксперимента.
Оказывается, что короткий дневной сон действительно приносит пользу организму, а точнее нашем мозгу.
У людей, которые спали днем, заметили изменения в работе мозга. Все они стали лучше запоминать, ориентироваться в пространстве, а также быстрее формировать мысли и говорить.
Эксперты отметили еще одну положительную тенденцию. Люди, которые спали после обеда, имеют лучшее настроение. Это свидетельствует о том, что дневной сон улучшает наше эмоциональное состояние.
Поэтому спать днем — очень полезно.
Однако ученые уточняют, что ложиться отдохнуть можно не позднее трех часов дня. Оптимальное время сна — всего час. В противном случае после пробуждения человек будет чувствовать себя обессилено.
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