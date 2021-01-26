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Ученые рассказали, полезно ли спать днем

Дневной сон сильно влияет на наш мозг

сегодня, 16:10
Автор:

Кириєнко Анна

С детства нас заставляли спать днем и говорили, что это полезно. Действительно ли это так, выяснили китайские ученые.

Ученые рассказали, полезно ли спать днем

Польза дневного сна. Фото: Gazeta.ru

Исследователи наблюдали за сном более двух тысяч человек. Часть подопытных ложились спать после обеда, часть продолжали свою привычную деятельность.

Ученые пристально следили за здоровьем и изменением когнитивных способностей участников эксперимента.

Оказывается, что короткий дневной сон действительно приносит пользу организму, а точнее нашем мозгу.

У людей, которые спали днем, заметили изменения в работе мозга. Все они стали лучше запоминать, ориентироваться в пространстве, а также быстрее формировать мысли и говорить.

Эксперты отметили еще одну положительную тенденцию. Люди, которые спали после обеда, имеют лучшее настроение. Это свидетельствует о том, что дневной сон улучшает наше эмоциональное состояние.

Поэтому спать днем — очень полезно.

Однако ученые уточняют, что ложиться отдохнуть можно не позднее трех часов дня. Оптимальное время сна — всего час. В противном случае после пробуждения человек будет чувствовать себя обессилено.

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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-665313-dnevnoy-son-okazyvaet-polozhitelnyy-effekt-na-kognitivnye-funkcii-odnako-on-imeet-svoi-minusy/
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