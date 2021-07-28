logo
Русский Українська

BTC/USD

39864.63

ETH/USD

2304.63

LTC/USD

138.38

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые рассказали, кто вдвое чаще умирает от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали, кто вдвое чаще умирает от коронавируса

Ученые объяснили, почему люди с психологическими расстройствами находятся в группе риска

сегодня, 19:16
Автор:

Лиля Воробьева

Ученые из Франции во время своего очередного исследования выяснили, что люди, у которых наблюдается психологические расстройства, имеют значительно более высокие шансы умереть от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые рассказали, кто вдвое чаще умирает от коронавируса

Ученые сделали новое открытие (фото: 24 канал)

В сообщении говорится, что ученые в своем исследовании выделили отдельную группу риска, в которой находятся люди с биполярными расстройствами и шизофренией. По их словам, людей с такими заболеваниями нужно в первую очередь вакцинировать, ведь они также входят в группу риска.

Ученые узнали, что пациенты даже с легкими психологическими расстройствами, такими, как депрессия или тревога — в 1,8 раза чаще умирают, заразившись коронавирусной инфекцией, в отличие от стрессоустойчивых человек. В 2,3 раза чаще умирают больные с тяжелыми психологическими заболеваниями, например, шизофренией и биполярным расстройством.

Ученые убеждены, что эти процессы напрямую взаимосвязаны с иммунной системой человеческого организма. У пациентов, имеющих проблемы с психикой, иммунитет не способен противостоять болезни и защитить человека. Именно поэтому, по мнению исследователей, такие лица должны быть в приоритетных группах риска.
Известно, что ученые долгое время не смогли выяснить, как коронавирус может пересекаться с другими психологическими заболеваниями.

Напомним, что издание "Комментарии" информирует своих читателей о том, почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых. Эксперты обнаружили одну важную особенность: у долгожителей, по сравнению с молодым поколением людей, очень низкие значения некоторых белков, которые  связанные с воспалением. Ученые обнаружили, что в их составе есть много противовоспалительных веществ, которые отвечают за контроль иммунного ответа.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-9830901/Mental-health-issues-double-patients-risk-death-COVID-19.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ