Ученые рассказали, кто вдвое чаще умирает от коронавируса

Ученые из Франции во время своего очередного исследования выяснили, что люди, у которых наблюдается психологические расстройства, имеют значительно более высокие шансы умереть от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail. Ученые сделали новое открытие (фото: 24 канал) В сообщении говорится, что ученые в своем исследовании выделили отдельную группу риска, в которой находятся люди с биполярными расстройствами и шизофренией. По их словам, людей с такими заболеваниями нужно в первую очередь вакцинировать, ведь они также входят в группу риска.

Ученые узнали, что пациенты даже с легкими психологическими расстройствами, такими, как депрессия или тревога — в 1,8 раза чаще умирают, заразившись коронавирусной инфекцией, в отличие от стрессоустойчивых человек. В 2,3 раза чаще умирают больные с тяжелыми психологическими заболеваниями, например, шизофренией и биполярным расстройством. Ученые убеждены, что эти процессы напрямую взаимосвязаны с иммунной системой человеческого организма. У пациентов, имеющих проблемы с психикой, иммунитет не способен противостоять болезни и защитить человека. Именно поэтому, по мнению исследователей, такие лица должны быть в приоритетных группах риска.

Известно, что ученые долгое время не смогли выяснить, как коронавирус может пересекаться с другими психологическими заболеваниями. Напомним, что издание "Комментарии" информирует своих читателей о том, почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых. Эксперты обнаружили одну важную особенность: у долгожителей, по сравнению с молодым поколением людей, очень низкие значения некоторых белков, которые связанные с воспалением. Ученые обнаружили, что в их составе есть много противовоспалительных веществ, которые отвечают за контроль иммунного ответа.

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