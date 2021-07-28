Ученые рассказали, кто вдвое чаще умирает от коронавируса

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Лиля Воробьева
Ученые из Франции во время своего очередного исследования выяснили, что люди, у которых наблюдается психологические расстройства, имеют значительно более высокие шансы умереть от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые сделали новое открытие (фото: 24 канал)
В сообщении говорится, что ученые в своем исследовании выделили отдельную группу риска, в которой находятся люди с биполярными расстройствами и шизофренией. По их словам, людей с такими заболеваниями нужно в первую очередь вакцинировать, ведь они также входят в группу риска.
Ученые узнали, что пациенты даже с легкими психологическими расстройствами, такими, как депрессия или тревога — в 1,8 раза чаще умирают, заразившись коронавирусной инфекцией, в отличие от стрессоустойчивых человек. В 2,3 раза чаще умирают больные с тяжелыми психологическими заболеваниями, например, шизофренией и биполярным расстройством.
Ученые убеждены, что эти процессы напрямую взаимосвязаны с иммунной системой человеческого организма. У пациентов, имеющих проблемы с психикой, иммунитет не способен противостоять болезни и защитить человека. Именно поэтому, по мнению исследователей, такие лица должны быть в приоритетных группах риска.
Известно, что ученые долгое время не смогли выяснить, как коронавирус может пересекаться с другими психологическими заболеваниями.
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