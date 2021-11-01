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Ученые рассказали, когда лучшее время для вакцинации

Ученые сделали новое открытие

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Швейцарские и немецкие ученые завершили открытие о том, когда иммунная система наиболее активна. Даже отметили часы, которые являются лучшими для вакцинации. Об этом сообщает Nature immunology.

Ученые рассказали, когда лучшее время для вакцинации

Ученые провели новое исследование (фото из открытых источников)

Их научные представители, представляющие Женевский и Университет Людвига-Максимилиана, установили, что ей присуще различное восприятие и зависимость, которые зависят от времени суток. Для этого были проведены исследования на мышах и были использованы клетки кожи человека.

Оказывается, иммунные клетки мигрируют из кожи в лимфатические узлы в течение суток.

Поэтому иммунная система функциональна в покое. Перед восстановлением ее активности – такой период – ночь и утренние часы. Поэтому именно утренний период является наилучшим для прививки и противоопухолевой терапии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский заявил, что вакцинация против COVID-19 на уровне 20% – это позорище. До сих пор многих людей в Украине волнуют один вопрос — несет ли вред человеческому организму прививки вакциной против коронавируса? И здесь однозначного ответа быть не может, поэтому каждый человек сам в праве решать — рисковать и встречаться с большим живым вирусом или делать прививки и точно знать, что при встрече с этим вирусом большого вреда здоровью быть не может. Доктор добавляет, и в том, и в другом случае у человека возникнет иммунитет. Самое интересное, что и то, и другое может навредить. Только одно может убить, а другое может привести к тому, что у вас рука может болеть пару дней. А дальше уже каждый выбирает сам. Каждый человек делает свой выбор. Комаровский называет 20% вакцинированных украинцев первой дозой вакцины "позорищем", особенно учитывая европейские мерки.


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Источник: https://www.nature.com/articles/s41590-021-01040-x
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Обсуждения

Эдуард

сегодня, 22:00

давайте вспомним как все это начиналось... как за бешенные деньги слуги народа* вакцинировали себя и своих близких, позже с бооольшими потугами начались доставки вакцин в суперхолодильниках которых то и на все области не хватало, потом были ролики как правильно колоть не переворачивая флакон, и использовать его....в данный момент колят абсолютно везде и никто не трясется над соблюдением температурных супертемператур...а зачем...!?

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