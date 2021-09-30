Ученые рассказали, как вернуть обоняние после СOVID-19

Ученые их Университета Восточной Англии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что капли для носа, содержащие витамин А, могут вернуть потерянное вследствие коронавируса обоняние. Кроме того, специалисты советуют "тренировать" его разными запахами. Об этом пишет 24 канал, ссылаясь на ВВС.

Потеря обоняния - фото из открытых источников

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи предложили участников эксперимента нюхать сильные ароматы, в частности — тухлые яйца и розы. Затем при помощи сканирования мозга ученые проверили восстановил ли витамин А поврежденные обонятельные пути.

С начала пандемии коронавируса потеря вкуса и обоняния являются одними из самых распространенных проявлений заболевания, однако не исключено, что грипп также может вызывать такие же симптомы.

Кроме того, ученые отметили, что витамин А или ретинол способствует поддержанию иммунной системы, зрения, а также кожи и слизистых оболочек некоторых частей тела.

Полезное вещество входит в состав различных молочных продуктов, а также некоторых овощей, как капуста, картофель, морковь или болгарский перец. Витамин А также можно найти в морской рыбе, печени трески или в говяжьей печени.

Отметим, что ранее медик назвала симптомы, по которым можно определить коронавирусный штамм "Дельта"

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