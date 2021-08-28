logo
Русский Українська

BTC/USD

49113.08

ETH/USD

3260.89

LTC/USD

174.37

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые рассказали, что штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали, что штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза

Медики напоминают про обязательные прививки

сегодня, 19:14
Автор:

Лиля Воробьева

Ученые Великобритании обнаружили, что пациенты, которые заразились новым опасным штаммом ковиду, в два раза больше нуждаются в помощи медиков и пребывании в больнице. Именно по этой причине они призывают скорее прививаться от опасной болезни, чтобы защитить себя. Об этом сообщает le Figaro.

Ученые рассказали, что штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза

Врачи рассказали о штамме Дельта (фото из открытых источников)

Для этого они проанализировали статистику болезни, а это более 40 тысяч случаев, имевших место в стране в марте — мае этого года.

"Если бы не было вакцины от коронавируса, то эпидемия через Дельту создала бы большие последствия и бремя для системы здравоохранения", — отметила инициатор научной работы Энн Пресанис.

Больные, у которых был подтвержден штамм Альфа, их было больше, почти 80% и те, что заразились Дельтой, доля таких составила 20 процентов, не получили прививок от болезни. Таких пациентов было 74%, только 24% от общего количества инфицированных опасным вирусом, вкололи только один укол вакцины. Полностью вакцинированные британцы из этого количества — это 1,8%.

Еще ученые установили, что новым мутированным вирусом Дельта заразились молодые люди. Их средний возраст 29 лет.

"Результаты этого исследования говорят нам прежде всего о риске госпитализации во время эпидемии для тех, кто не вакцинирован или частично вакцинирован", — подытожила представитель научного сообщества страны.

Справка: Как не спутать новый мутировавший вирус Дельта с обычным. Среди главных его характеристик: головная боль, боль в горле, лихорадка. Еще Дельту характеризует кашель, но он случается не всегда.

Кроме того, ученые напоминают, что потеря обоняния не говорит о мутировавшем коронавирусе Дельта.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что "Дельта" -штам за неделю атаковал еще 15 стран.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-le-variant-delta-double-le-risque-d-hospitalisation-selon-une-etude-20210828
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ