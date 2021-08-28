Ученые рассказали, что штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза

Для этого они проанализировали статистику болезни, а это более 40 тысяч случаев, имевших место в стране в марте — мае этого года.

Ученые Великобритании обнаружили, что пациенты, которые заразились новым опасным штаммом ковиду, в два раза больше нуждаются в помощи медиков и пребывании в больнице. Именно по этой причине они призывают скорее прививаться от опасной болезни, чтобы защитить себя. Об этом сообщает le Figaro.

"Если бы не было вакцины от коронавируса, то эпидемия через Дельту создала бы большие последствия и бремя для системы здравоохранения", — отметила инициатор научной работы Энн Пресанис.

Больные, у которых был подтвержден штамм Альфа, их было больше, почти 80% и те, что заразились Дельтой, доля таких составила 20 процентов, не получили прививок от болезни. Таких пациентов было 74%, только 24% от общего количества инфицированных опасным вирусом, вкололи только один укол вакцины. Полностью вакцинированные британцы из этого количества — это 1,8%.

Еще ученые установили, что новым мутированным вирусом Дельта заразились молодые люди. Их средний возраст 29 лет.

"Результаты этого исследования говорят нам прежде всего о риске госпитализации во время эпидемии для тех, кто не вакцинирован или частично вакцинирован", — подытожила представитель научного сообщества страны.

Справка: Как не спутать новый мутировавший вирус Дельта с обычным. Среди главных его характеристик: головная боль, боль в горле, лихорадка. Еще Дельту характеризует кашель, но он случается не всегда.

Кроме того, ученые напоминают, что потеря обоняния не говорит о мутировавшем коронавирусе Дельта.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что "Дельта" -штам за неделю атаковал еще 15 стран.