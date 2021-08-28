Ученые рассказали, что штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза

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Лиля Воробьева
Ученые Великобритании обнаружили, что пациенты, которые заразились новым опасным штаммом ковиду, в два раза больше нуждаются в помощи медиков и пребывании в больнице. Именно по этой причине они призывают скорее прививаться от опасной болезни, чтобы защитить себя. Об этом сообщает le Figaro.
Врачи рассказали о штамме Дельта (фото из открытых источников)
Для этого они проанализировали статистику болезни, а это более 40 тысяч случаев, имевших место в стране в марте — мае этого года.
Больные, у которых был подтвержден штамм Альфа, их было больше, почти 80% и те, что заразились Дельтой, доля таких составила 20 процентов, не получили прививок от болезни. Таких пациентов было 74%, только 24% от общего количества инфицированных опасным вирусом, вкололи только один укол вакцины. Полностью вакцинированные британцы из этого количества — это 1,8%.
Еще ученые установили, что новым мутированным вирусом Дельта заразились молодые люди. Их средний возраст 29 лет.
Справка: Как не спутать новый мутировавший вирус Дельта с обычным. Среди главных его характеристик: головная боль, боль в горле, лихорадка. Еще Дельту характеризует кашель, но он случается не всегда.
Кроме того, ученые напоминают, что потеря обоняния не говорит о мутировавшем коронавирусе Дельта.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что "Дельта" -штам за неделю атаковал еще 15 стран.
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