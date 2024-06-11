Ученые раскрыли секрет долголетия: 5 вещей, которые повышать шансы дожить до 100 лет

Ученые, занимающиеся вопросами долголетия, утверждают, что только хороших генов недостаточно, чтобы прожить до 100 лет. По их исследованиям значительное влияние на продолжительность жизни человека оказывают ежедневные привычки. Ученые выделили пять признаков, следуя которым можно прожить значительно дольше.



Ученые дали советы, как дожить до 100 лет. Фото из открытых источников

Чтобы определить основные факторы, которые могут влиять на продолжительность жизни, исследователи проанализировали жизнь более 2 тыс. долгожителей начиная с 1995 года. Профессор медицины в Бостонском университете и руководитель университетского исследования Centennial Study в Новой Англии доктор Томас Перлз на основе этих многолетних наблюдений пришел к выводу, что, чтобы дожить до 100 лет, нужно иметь не только хорошие гены, но и правильное поведение.

"Некоторые люди думают, что чем старше ты становишься, тем сильнее болеешь, и что они не хотели бы жить до этого возраста. И это действительно очень ошибочное соображение. На самом деле, чем старше ты становишься, тем здоровее ты был", — объясняет Перлз.

В своих наблюдениях доктор Томас Перлз выделил пять основных секретов долголетия, которые могут улучшить шансы прожить до 100 лет.

— Хороший сон – качественный сон влияет на здоровье, а следовательно, и на продолжительность жизни. Если спать менее 6 часов в сутки, существует больший риск получить диабет и различные сердечные заболевания.

– качественный сон влияет на здоровье, а следовательно, и на продолжительность жизни. Если спать менее 6 часов в сутки, существует больший риск получить диабет и различные сердечные заболевания. — Контроль стресса – стресс невозможно устранить полностью, однако нужно найти его источник и минимизировать его влияние на организм. Высокий стресс способствует ухудшению самочувствия, иммунитета и делает людей более подверженными болезням сердца и пищеварения.

– стресс невозможно устранить полностью, однако нужно найти его источник и минимизировать его влияние на организм. Высокий стресс способствует ухудшению самочувствия, иммунитета и делает людей более подверженными болезням сердца и пищеварения. — Здоровое питание – врачи советуют соблюдать средиземноморскую диету, которая считается одной из лучших моделей питания для сохранения здоровья и долголетия. Ее основа это потребление овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов и орехов. Вместо этого необходимо уменьшить потребление красного мяса и избегать обработанных продуктов и продуктов с высоким содержанием сахара.

– врачи советуют соблюдать средиземноморскую диету, которая считается одной из лучших моделей питания для сохранения здоровья и долголетия. Ее основа это потребление овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов и орехов. Вместо этого необходимо уменьшить потребление красного мяса и избегать обработанных продуктов и продуктов с высоким содержанием сахара. — Физическая активность – регулярные тренировки оказывают положительное влияние на продолжительность жизни. Чтобы наслаждаться хорошей физической формой, высоким иммунитетом и энергией, нужно сделать физические упражнения частью своей повседневной жизни. Ученые указывают, что силовые тренировки дважды в неделю и аэробные упражнения трижды в неделю улучшают шансы прожить дольше.

– регулярные тренировки оказывают положительное влияние на продолжительность жизни. Чтобы наслаждаться хорошей физической формой, высоким иммунитетом и энергией, нужно сделать физические упражнения частью своей повседневной жизни. Ученые указывают, что силовые тренировки дважды в неделю и аэробные упражнения трижды в неделю улучшают шансы прожить дольше. — Отказ от курения – сигаретный дым содержит много канцерогенных веществ, которые чрезвычайно вредны для здоровья. Курильщики сокращают себе жизнь, потому что становятся гораздо более уязвимыми к различным заболеваниям, которые негативно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, курильщики также могут влиять и на тех, кто не курит.

Ученые также указывают, что существует значительный гендерный компонент в долголетии, ведь 9 из 10 долгожителей – женщины. Однако, по словам доктора Томаса Перлза, окончательно неизвестно, почему женщины чаще достигают экстремального возраста.

Вместе с тем Перлз добавляет, что в случае супердолгожителей (людям, прожившим более 110 лет) гены имеют большее преимущество, чем образ жизни. Ученые, исследуя группу из 200 супердолгожителей, обнаружили комбинацию редких генетических вариаций, позволяющих им жить дольше.

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